Возможна краткосрочная стабилизация курса рубля на текущих уровнях - Банк "Санкт-Петербург"

Возможна краткосрочная стабилизация курса рубля по отношению к доллару США на текущих уровнях на фоне высоких цен на нефть и ожиданий интервенций, анонсированных ЦБ РФ, однако для долгосрочного разворота требуется смена экономической конъюнктуры, предпосылок к которой не наблюдается, сообщается в комментарии аналитиков банка "Санкт-Петербург".

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