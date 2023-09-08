Текущее снижение рынка акций РФ, скорее всего, остановится на горизонте недели - "Тинькофф Инвестиции"

Текущее снижение российского рынка акций, скорее всего, остановится на горизонте недели, и индекс Мосбиржи снова перейдет к росту, считает аналитик "Тинькофф Инвестиций" Кирилл Комаров.

"Нынешняя коррекция на фондовом рынке - временное явление. Напряжение давно назревало на фоне того, как индекс Мосбиржи продолжал устойчивый рост с середины августа. Инвесторы реагируют на изменение ожиданий рынка в отношении процентной ставки и продают акции, опасаясь, что рост ставки замедлит экономику. Однако, на наш взгляд, сейчас у российского инвестора не так много хороших опций для долгосрочных сбережений в условиях рисков девальвации и инфляции. И рынок акций - одна из лучших альтернатив, - пишет эксперт в обзоре. - Снижение рынка, скорее всего, остановится на горизонте недели, а индекс снова перейдет к росту. Мы уже видели похожие эпизоды в мае и августе, тогда снижение длилось не более недели. Притоки средств на рынок акций будут продолжаться. Тем более что при текущих ценах на нефть и курсе рубля российские экспортеры зарабатывают достаточно высокие прибыли, которые затем будут транслироваться в дивиденды. На текущем падении с прицелом до конца 2023 года особенно интересно рассмотреть к покупке бумаги "Магнита", "ЛУКОЙЛа", "Яндекса", "НОВАТЭКа" и "префов" "Сургутнефтегаза".

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