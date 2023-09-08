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Главная / Мнения аналитиков / Freedom Finance Global сохраняет прогнозную цену акций Lululemon на уровне $390
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08 сентября 2023 года 11:41
Freedom Finance Global сохраняет прогнозную цену акций Lululemon на уровне $390
Freedom Finance Global сохраняет прогнозную стоимость акций Lululemon Athletica на уровне $390 за штуку, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании. "Мы позитивно оцениваем результаты Lululemon. Компания продемонстрировала сильную динамику сопоставимых продаж, значительную экспансию на зарубежных рынках и в то же время сохранение сильных позиций на домашнем рынке. Бизнес отличают высокие показатели рентабельности основных показателей по сравнению с аналогами в секторе. К позитивным моментам отчета относим также отсутствие чистого долга, что обуславливает достаточно высокие оценки по основным мультипликаторам. Большое количество средств компания планирует направлять на выкуп акций, в настоящее время программа buyback реализована на 45% (всего в нее заложен $1 млрд). Это долгосрочно поддерживает котировки, но постепенно истощает запас ликвидности, - пишет заместитель директора аналитического департамента Георгий Ващенко. - Мы полагаем, что эмитент адекватно оценивается на текущем уровне. С учетом негативной динамики акций потребительского сектора и ожидаемого снижения темпов роста выручки на горизонте 2025 года оставляем целевую цену по акциям на уровне $390". "Полагаем, что основным драйвером роста является положительная динамика продаж на фоне высокой рентабельности, вместе с тем эти факторы будут отыгрываться достаточно редко, как правило, в преддверии и после выхода квартальных отчетов, - указывает аналитик инвестиционной компании. - Компания не сообщала о проблемах в цепочке поставок. Негативным фактором может оказаться давление на выручку отрицательных курсовых разниц на внешних рынках. Однако этот риск мы оцениваем как сравнительно низкий". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: США-LULULEMON-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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