Рынок акций РФ утром продолжил снижение, индекс МосБиржи упал к уровню 2-недельной давности

Москва. 8 сентября. Рынок акций РФ после позитивного старта торгов вернулся к распродажам на фоне просевшей нефти и укрепления рубля, индекс МосБиржи откатился в район 3125 пунктов, к уровню 2-недельной давности.

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 3124,63 пункта (-1,4%), индекс РТС - 1005,16 пункта (-0,9%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже снизились в пределах 2,9%.

Доллар просел до 97,93 рубля (-0,32 рубля).

Подешевели акции "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-2,9%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-2,9%), расписки OZON (MOEX: OZON) (-2,9%), бумаги "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-2,6%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-2,3%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (-1,8%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-1,8%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-1,7%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-1,7%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-1,6%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-1,6% и -2,2% "префы" ), "МТС" (MOEX: MTSS) (-1,6%), "ОК "Русал" (MOEX: RUAL) (-1,6%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-1,5%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-1,5%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-1,4%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-1,4%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-1,3%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (-1,3%), акции "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-1,1%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-1%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,9%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,8% и -0,4% "префы"), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,7%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-0,7%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,6%).

Как отмечают аналитики "БКС Мир инвестиций", к распродажам четверга с довольно стабильным внешним фоном добавился фактор повышенного давления продавцов в пятницу.

При этом многие инвесторы могут предпринять попытку купить акции с дисконтом, что несколько поддержит индекс МосБиржи (ближайшие уровни поддержки - психологически труднопреодолимые 3100 и 3000 пунктов). При этом рост доходности облигаций может продолжиться, что также окажет давление на индекс МосБиржи. На американском рынке в пятницу не ожидается важных макроэкономических новостей, что может позволить этому рынку компенсировать потери последних дней, полагают эксперты "БКС МИ".

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, нефтяные цены проявляют нерешительность у максимумов с ноября 2022 года ($91,12 за баррель Brent) и склонны к сдержанной нисходящей коррекции на фоне мирового ухода от риска.

Индекс МосБиржи откатился ниже поддержки 3160 пунктов (средняя полоса Боллинджера дневного графика), что указывает на риски возвращения к августовскому минимуму 3015 пунктов. Долларовый РТС стремится к 1000 пунктам, на этот раз в основном из-за продажи акций, отмечает Кожухова.

По оценке руководителя направления инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексея Антонова, распродажи в акциях еще не завершены.

Рынок давно выглядел перекупленным, кроме падающего рубля драйверов роста не наблюдалось, поэтому все новые покупки нужно было сопровождать короткими стопами. Скорее всего, они и начали срабатывать, когда какой-то крупный инвестор стал сокращать долю акций в портфеле.

Продолжают снижаться в цене гособлигации, потенциал снижения остается высоким - доходности ОФЗ еще только приближаются к "справедливому" уровню в 12% годовых, но еще не заложили ожидаемое повышение ключевой ставки ЦБ РФ через неделю. Именно риски увеличения ставки ЦБ на 2-3 п.п. можно назвать причиной небольшой паники, полагает эксперт.

В пятницу в пользу продолжения распродаж акций говорит нефть Brent, которая откатилась ниже $90 за баррель. Однако ближе ко второй половине дня можно ожидать небольшого отскока. Спекулянты начнут прикрывать "шорты" перед выходными, а оптимисты - покупать бумаги в расчете на традиционный рост рынка в понедельник, полагает Антонов.

Тем не менее, риск повышения ставки ЦБ никуда не делся, как и рост привлекательности безрисковых вложений. Поэтому следующая неделя может быть очень слабой для рынка акций, считает представитель "Алор брокер".

В США накануне снизились индексы акций S&P 500 (-0,3%) и Nasdaq (-0,9%) вслед за акциями технологических компаний, подрос Dow (+0,2%).

Негативное влияние на рынок оказало также укрепление курса американской нацвалюты. Сильный доллар делает активы США более дорогими для иностранных инвесторов, а также снижает доходы от зарубежных продаж американских компаний, отмечают эксперты.

Производительность труда в США во втором квартале выросла на 3,5% в поквартальном выражении, говорится в окончательных данных министерства труда страны. Тем временем стоимость рабочей силы увеличилась на 2,2%.

Аналитики в среднем прогнозировали рост первого показателя на 3,4% и повышение второго на 1,9%, сообщает Trading Economics. Предварительная оценка указывала на увеличение производительности труда на 3,7% и рост стоимости рабочей силы на 1,6%.

В Азии в пятницу преобладала негативная динамика фондовых индексов (японский Nikkei 225 просел на 1,2%, австралийский ASX Australia - на 0,2%, южнокорейский Kospi - на 0,02%, китайский Shanghai Composite - на 0,2%, биржа Гонконга закрыта из-за сложных погодных условий), но "плюсуют" Европа (индексы FTSE, CAC 40, DAX прибавили 0,1-0,2%) и американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы прибавляют по 0,2%).

Гонконгская фондовая биржа отменила все торговые сессии на рынках ценных бумаг и производных инструментов, включая дополнительные торги, из-за сложных погодных условий, сообщил ее оператор Hong Kong Exchanges & Clearing.

ВВП Японии во втором квартале вырос на 1,2% относительно предыдущих трех месяцев, согласно окончательным данным правительства. Предварительно было объявлено о повышении на 1,5%. Средний прогноз аналитиков предполагал пересмотр до 1,3%, сообщает Trading Economics.

Согласно пересмотренным данным, ВВП Японии в апреле-июне относительно аналогичного периода прошлого года увеличился на 4,8%, а не на 6%, как было объявлено предварительно. Эксперты ожидали 5,5%.

Тем временем, потребительские цены в Германии, гармонизированные со стандартами Европейского союза, в августе увеличились на 6,4% в годовом выражении, согласно окончательным данным Федерального статистического управления страны (Destatis). Таким образом, инфляция замедлилась по сравнению с 6,5% в июле.

Результат совпал как с предварительной оценкой, так и с ожиданиями экспертов, опрошенных Trading Economics.

На нефтяном рынке цены утром в пятницу продолжают коррекцию вниз.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК в пятницу составила $89,78 за баррель (-0,2% и -0,8% накануне), октябрьская цена WTI - $86,57 за баррель (-0,3% и -0,8% в четверг).

Ранее на этой неделе котировки обеих марок достигали максимумов с середины ноября прошлого года (Brent, например, превышала $91 за баррель) на заявлениях России и Саудовской Аравии о продлении добровольных сокращений добычи и экспорта нефти.

В четверг Минэнерго США сообщило, что коммерческие запасы нефти в стране на прошлой неделе уменьшились на 6,31 млн баррелей. Опрошенные агентством Bloomberg аналитики прогнозировали сокращение на 2 млн баррелей.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже снизились акции ПАО "Нижнекамскшина" (MOEX: NKSH) (-8,5%), ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (MOEX: DVEC) (-8,5%), ПАО "Ставропольэнергосбыт" (MOEX: STSB) (-8,3%), "Камчатскэнерго" (MOEX: KCHE) (-8,1%), ПАО "Мордовская энергосбытовая компания" (MOEX: MRSB) (-8,1%), ПАО "Томская распределительная компания" (MOEX: TORS) (-7,8%).

Выросли акции ПАО "Звезда" (Санкт-Петербург (MOEX: ZVEZ)) (+28,4%), ПАО "Выборгский судостроительный завод" (MOEX: VSYD) (+17,5% и +14,5% "префы"), ПАО "Ковровский механический завод" (MOEX: KMEZ) (+10,2%), "Ижстали" (MOEX: IGST) (+7,5%), ПАО "Донской завод радиодеталей" (MOEX: DZRD) (+4,7%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 24,44 млрд рублей (из них 3,84 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 3,26 млрд рублей на бумаги "ЛУКОЙЛа" и 1,65 млрд рублей на акции "Газпрома").