Нефть, вероятно, будет торговаться в диапазоне $89-90/барр. в пятницу - SberCIB

Котировки нефти марки Brent, вероятно, останутся в диапазоне $89-90 за баррель в течение торговой сессии в пятницу, полагают аналитики SberCIB Investment Research.

"Доходности ОФЗ в четверг выросли в среднем на 15 б.п. Причина в жестких комментариях ЦБ РФ, ускорении недельной инфляции в России и ослаблении рубля. В результате кривая ОФЗ с фиксированным купоном стала плоской - почти все выпуски сейчас торгуются с доходностями 11,7-11,8%. В пятницу доходности ОФЗ-ПД могут временно стабилизироваться, однако на следующей неделе, возможно, продолжат расти", - отмечают эксперты инвестбанка в комментарии.

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