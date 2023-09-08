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08 сентября 2023 года 09:40

Цены рублевых корпбондов в пятницу могут вновь снизиться в ожидании дальнейшего ужесточения ДКП

Москва. 8 сентября. Котировки рублевых корпоблигаций в пятницу могут вновь снизиться в ожидании дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики ЦБ РФ после довольно жестких комментариев регулятора, прозвучавших в последние дни, а также на фоне негативных сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Американские фондовые индексы завершили торги в четверг без единой динамики, при этом S&P 500 и Nasdaq снизились вслед за акциями технологических компаний. Негативное влияние на рынок оказало также укрепление курса американской нацвалюты. Сильный доллар делает активы США более дорогими для иностранных инвесторов, а также снижает доходы от зарубежных продаж американских компаний. Кроме того, инвесторы оценивали порцию свежих статданных.

Производительность труда в США во II квартале выросла на 3,5% в поквартальном выражении, говорится в окончательных данных министерства труда страны. Тем временем стоимость рабочей силы увеличилась на 2,2%. Аналитики в среднем прогнозировали рост первого показателя на 3,4% и повышение второго на 1,9%. Предварительная оценка указывала на увеличение производительности труда на 3,7% и рост стоимости рабочей силы на 1,6%. Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе снизилось на 13 тыс. - до 216 тыс., сообщило министерство труда. Это стало неожиданностью для экспертов, которые ожидали роста на 6 тыс.

Фондовые индексы крупнейших стран Азии снижаются в ходе торгов в пятницу. При этом Гонконгская фондовая биржа отменила все торговые сессии на рынках ценных бумаг и производных инструментов, включая дополнительные торги, из-за сложных погодных условий. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:27 МСК опустился на 0,1%, в том числе из-за снижения котировок акций технологических компаний. Южнокорейский индекс Kospi к 8:23 МСК уменьшился на 0,6%. Австралийский S&P/ASX 200 с открытия рынка потерял 0,4%. Значение японского индекса Nikkei 225 по итогам торгов упало на 1,16% на слабой статистике.

Экономика Японии во II квартале выросла на 1,2% относительно предыдущих трех месяцев, согласно окончательным данным правительства. Предварительно было объявлено о повышении на 1,5%. Средний прогноз аналитиков предполагал пересмотр до 1,3%. Согласно пересмотренным данным, ВВП Японии в апреле-июне относительно аналогичного периода прошлого года увеличился на 4,8%, а не на 6%, как было объявлено предварительно. Эксперты ожидали 5,5%.

В свою очередь цены на нефть продолжают опускаться утром в пятницу после снижения накануне. Цена ноябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:20 МСК составила $89,49 за баррель, что на 0,48% ниже показателя на закрытие предыдущей сессии. В четверг эти контракты подешевели на 0,8% - до $89,92 за баррель. Котировки фьючерсов на WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи к указанному времени понизились на 0,6% и составили $86,35 за баррель. По итогам прошлой сессии они снизились на 0,8% - до $86,87 за баррель.

Ранее на этой неделе котировки обеих марок достигали максимумов с середины ноября прошлого года на заявлениях России и Саудовской Аравии о продлении добровольных сокращений добычи и экспорта нефти. Тем временем в четверг Минэнерго США сообщило, что коммерческие запасы нефти в стране на прошлой неделе уменьшились на 6,31 млн баррелей. Опрошенные агентством Bloomberg аналитики прогнозировали сокращение на 2 млн баррелей. Товарные запасы бензина снизились на 2,67 млн баррелей, дистиллятов - увеличились на 679 тыс. баррелей. Эксперты ожидали уменьшения запасов бензина на 1 млн баррелей и повышения запасов дистиллятов на аналогичную величину.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций 7 сентября практически не изменилась по сравнению с предыдущим торговым днем и осталась заметно ниже средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 6,04 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 4,422 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали умеренное снижение на фоне усилившихся ожиданий дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики Банком России.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов в четверг снизился на 0,52% и составил 106,69 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день потерял 0,48%, опустившись до 855,38 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах падения оказались облигации "Норникель (MOEX: GMKN) БО-001P-02" (-1,54%), "Новотранс-001Р-03" (-1,46%), "АФК Система-1Р-09" (-1,18%) и "РЖД-001P-05R" (-1,15%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ООО "Дарс-девелопмент" завершило размещение 2-летних облигаций серии 001Р-01 объемом 1 млрд рублей. Сбор заявок на выпуск прошел 4 сентября. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 15% годовых, ей соответствует доходность к погашению в размере 15,87% годовых, купоны квартальные. Выпуск размещался в рамках программы облигаций компании серии 001P объемом 20 млрд рублей. В рамках бессрочной программы облигации могут быть размещены на срок до 10 лет. Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.

ООО "Проект 111" полностью разместило выпуск 3-летних облигаций серии 001Р-01 объемом 500 млн рублей. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 14,5% годовых и зафиксирована на весь срок обращения, купоны квартальные. По облигациям в даты окончания 2-го, 4-го, 6-го, 8-го и 10-го купонов будет доступно досрочное погашение по усмотрению эмитента. Заем размещен в рамках программы облигаций компании серии 001P объемом 10 млрд рублей. В рамках 15-летней программы бумаги могут быть размещены на срок до 10 лет.

ООО "Электроаппарат" 8 сентября начнет размещение 4-летних облигаций серии БО-02 объемом 150 млн рублей. Датой окончания размещения станет 180-й день с даты начала размещения либо дата размещения последней облигации выпуска. Ставки 1-16-го купонов установлены на уровне 16% годовых. Купоны квартальные.

АО "ДОМ.РФ" установило ставку 28-29-го купонов бондов серии БО-05 на уровне 11% годовых. Выпуск объемом 5 млрд рублей размещен в декабре 2016 года. Дата погашения облигаций - 22 декабря 2049 года. Ставка текущего купона - 10% годовых. 19 сентября по выпуску предстоит исполнение оферты.

ВТБ (MOEX: VTBR) установил ставку 36-37-го купонов облигаций серии БО-30 на уровне 12% годовых. Десятилетний выпуск на 10 млрд рублей банк разместил в декабре 2014 года. Ставка текущего квартального купона - 7,6% годовых. По выпуску 19 сентября предстоит исполнение оферты.

АО "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) определило ставку 29-го купона биржевых облигаций серии 001Р-01 в размере 12,29% годовых. ГТЛК разместила бонды серии 001Р-01 объемом 3 млрд рублей в сентябре 2016 года. В декабре 2016 года компания доразместила выпуск на 1 млрд 259,080 млн рублей. Таким образом, объем выпуска составил 4 млрд 259,080 млн рублей (в настоящее время с учетом амортизации объем составляет 1,7 млрд рублей). Пятнадцатилетние облигации имеют 60 квартальных купонов. Ставка 1-го купона установлена в размере 8,75% годовых. Ставки 2-60-го купонов привязаны к значению кривой бескупонной доходности ОФЗ разной дюрации плюс 0,75%. Бумаги имеют амортизационную структуру погашения.

ООО "Феррони" установило ставку 24-го купона облигаций серии БО-П01 на уровне 13% годовых. Компания разместила 4-летний выпуск объемом 250 млн рублей в октябре 2021 года по ставке ежемесячного купона 12,25% годовых. Ставка текущего купона - 13% годовых. По выпуску предусмотрена амортизационная система погашения: по 5% от номинала гасятся в даты выплат с 30 по 45-й купоны.

Арбитражный суд Москвы 7 сентября признал несостоятельным (банкротом) ООО "О1 груп финанс". Процедура наблюдения в отношении "О1 груп финанс" была введена 17 сентября 2019 года по заявлению Delahassie Limited. Ее требования, включенные в реестр, составляют 1,5 млрд рублей и представляют собой долг по облигациям. Временным управляющим был назначен Андрей Соколенко. Арбитражный суд Москвы 29 октября 2019 года включил в реестр кредиторов ООО "О1 груп финанс" долг по облигациям перед банком "Траст" в размере 19,3 млрд рублей. Выступая тогда на заседании, представитель банка заявил, что долг подтвержден вступившим в силу решением суда. Временный управляющий тем не менее заявил, что требование "Траста" необоснованно. 17 августа 2023 года в суд поступило ходатайство временного управляющего о признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства. В 2018 году "О1 груп финанс" допустило дефолты по четырем выпускам облигаций, не исполнив обязательства по выплате купона и оферте. В июне 2018 года владельцы облигаций компании серий 001Р-01, 001Р-02 и 001Р-03 (общий объем выпусков - 22 млрд рублей) на собрании не приняли условия реструктуризации облигаций.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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