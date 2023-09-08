Распродажи на рынке акций РФ еще не завершены - "Алор Брокер"

Распродажи на российском рынке акций еще не завершены, следующая неделя может быть очень слабой, считает руководитель направления инвестиционного консультирования "Алор Брокер" Алексей Антонов.

"Мы уже давно предупреждали, что фондовый рынок выглядит перекупленным, кроме падающего рубля драйверов роста нет, и поэтому все новые покупки нужно сопровождать короткими "стопами". Скорее всего, они и начали срабатывать, когда какой-то крупный инвестор стал сокращать долю акций в портфеле. На процент с небольшим рухнул индекс Мосбиржи гособлигаций. Здесь потенциал снижения остается высоким - доходности ОФЗ еще только приближаются к "справедливому" уровню в 12% годовых, но не заложено ожидаемое повышение ключевой ставки ЦБ РФ через неделю. Именно риски ее увеличения на 2-3 п.п. можно назвать причиной небольшой паники в четверг, - указывает эксперт в комментарии. - В пятницу в пользу продолжения продаж говорит нефть, которая с утра дешевеет. Однако ближе ко второй половине дня можно ожидать небольшой отскок. Спекулянты начнут прикрывать "шорты" перед выходными, а оптимисты - покупать бумаги в расчете на традиционный рост рынка в понедельник. К этому стоит добавить, что индекс Мосбиржи технически близок к линии поддержки восходящего тренда от середины февраля. Здесь также имеет смысл спекулятивно покупать с короткими "стопами" в расчете на отскок рынка. Следующая неделя может быть очень слабой для рынка акций".

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