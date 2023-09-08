Freedom Finance Global повысил прогнозную цену акций Pinduoduo до $135

Freedom Finance Global повысил прогнозную стоимость акций Pinduoduo со $110 до $135 за штуку, бумаги сохраняют долгосрочную привлекательность вложений, сообщается в аналитическом обзоре инвестиционной компании.

Рекомендация "покупать" для указанных бумаг была подтверждена экспертами.

"Эмитент представил сильные квартальные результаты, оказавшиеся выше ожиданий рынка. Компания продолжила расширение бизнеса за счет специфической бизнес-модели, которая выигрывает у конкурентов в условиях все большей склонности покупателей к экономии, при этом общее усиление спроса позитивно сказалось на всей отрасли электронной коммерции в Китае. При этом Pinduoduo вновь не предоставила данных по своему международному бизнесу, однако расширение охвата приложения Temu по странам позволяет сделать вывод о первичном успехе экспансии, - пишет аналитик Роман Лукьянчиков. - Маржинальность компании может ухудшиться в будущем по мере необходимости расширения рекламной кампании промоакций для конкуренции с Alibaba и JD.com Inc., однако уникальная бизнес-модель Pinduoduo все равно позволяет удерживать уровень маржи значительно выше, чем у конкурентов. В ближайший квартал основное влияние на динамику финансовых показателей эмитента продолжат оказывать потребительские настроения в КНР на фоне замедления местной экономики, а также успехи зарубежной экспансии".

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