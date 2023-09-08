Индексы S&P 500 и Nasdaq снизились вслед за акциями технологических компаний

Фондовые индексы США завершили торги в четверг без единой динамики. Фондовые индексы Азии снижаются в пятницу, биржа Гонконга закрыта из-за плохой погоды. Нефть продолжает дешеветь в пятницу утром.

Американские фондовые индексы завершили торги в четверг без единой динамики, при этом S&P 500 и Nasdaq снизились вслед за акциями технологических компаний.

Негативное влияние на рынок оказывает также укрепление курса американской нацвалюты. Сильный доллар делает активы США более дорогими для иностранных инвесторов, а также снижает доходы от зарубежных продаж американских компаний, отмечают эксперты.

Кроме того, инвесторы оценивали порцию свежих статданных.

Производительность труда в США во втором квартале выросла на 3,5% в поквартальном выражении, говорится в окончательных данных министерства труда страны. Тем временем стоимость рабочей силы увеличилась на 2,2%.

Аналитики в среднем прогнозировали рост первого показателя на 3,4% и повышение второго на 1,9%, сообщает Trading Economics. Предварительная оценка указывала на увеличение производительности труда на 3,7% и рост стоимости рабочей силы на 1,6%.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе снизилось на 13 тыс. - до 216 тыс., сообщило министерство труда. Это стало неожиданностью для экспертов, которые ожидали роста на 6 тыс.

"Еженедельные заявки на пособие по безработице снова удивляют, подчеркивая устойчивость рынка труда. Да, экономика замедлилась, а инфляция остыла, но занятость продолжает оставаться занозой в глазу ФРС", - отметил Майк Левенгарт из Morgan Stanley Global Investment Office.

"Сентябрь всегда тяжелый месяц для акций", - отмечает главный рыночный экономист Spartan Capital Питер Кардилло. По его мнению, сейчас "фактор страха связан с тем, что ФРС, возможно, еще не завершила свою кампанию по повышению ставок", сообщает MarketWatch.

Котировки акций Apple Inc. (SPB: AAPL) снизились на 2,9%. В среду они упали на 3,6% на сообщениях западных СМИ о том, что власти Китая запретили чиновникам использовать iPhone и другие устройства иностранных брендов на работе. В четверг появились слухи о том, что данный запрет может быть распространен на работников госкомпаний и поддерживаемых правительством агентств. На китайский рынок приходится около 19% совокупной выручки Apple.

Бумаги Tesla (SPB: TSLA) подешевели на 0,2%, Nvidia Corp. (SPB: NVDA) - на 1,7%, Microsoft Corp. (SPB: MSFT) - на 0,9%, Cisco Systems Inc. (SPB: CSCO) - на 0,7%, International Business Machines (SPB: IBM) - на 0,4%.

Стоимость акций C3.ai рухнула более чем на 12%. Разработчик программного обеспечения продемонстрировал хорошие финансовые результаты по итогам первого финквартала (май-июль), но спрогнозировал более значительный убыток в текущем фингоду.

Кроме того, существенно снизились цены бумаг китайских компаний, торгующихся на биржах США, включая Nio (SPB: NIO) и Alibaba (SPB: BABA) на 4,7%, XPeng (SPB: XPEV) - на 7,9%, Li Auto (SPB: LI) - на 3,4%.

В то же время акции McDonald''s Corp. (SPB: MCD) подорожали на 1,1% после того, как аналитики Wells Fargo улучшили рекомендации для них до "выше рынка" с "на уровне рынка".

GameStop (SPB: GME), владелец сети магазинов видеоигр и игровой электроники, неожиданно увеличил выручку и был близок к безубыточности во втором финансовом квартале, который завершился 29 июля. Цена бумаг компании выросла на 0,8%.

Dow Jones Industrial Average в четверг увеличился на 57,54 пункта (на 0,17%) - до 34500,73 пункта. Лидерами повышения среди компонентов индекса стали акции Intel Corp. (SPB: INTC), подорожавшие на 3,2%, Amgen (SPB: AMGN) - на 2,2% и UnitedHealth Group (SPB: UNH) - на 1,65%.

Между тем значение Standard & Poor''s 500 за день уменьшилось на 14,34 пункта (на 0,32%) и составило 4451,14 пункта.

Индекс Nasdaq Composite по итогам торгов опустился на 123,64 пункта (на 0,89%) - до 13748,83 пункта.

Фондовые индексы крупнейших стран Азии снижаются в ходе торгов в пятницу.

При этом Гонконгская фондовая биржа отменила все торговые сессии на рынках ценных бумаг и производных инструментов, включая дополнительные торги, из-за сложных погодных условий, сообщил ее оператор Hong Kong Exchanges & Clearing.

Значение японского индекса Nikkei 225 к 8:22 МСК упало на 1,3% на слабой статистике.

Экономика Японии во втором квартале выросла на 1,2% относительно предыдущих трех месяцев, согласно окончательным данным правительства. Предварительно было объявлено о повышении на 1,5%. Средний прогноз аналитиков предполагал пересмотр до 1,3%, сообщает Trading Economics.

Согласно пересмотренным данным, ВВП Японии в апреле-июне относительно аналогичного периода прошлого года увеличился на 4,8%, а не на 6%, как было объявлено предварительно. Эксперты ожидали 5,5%.

В число лидеров снижения входят котировки акций CyberAgent (-6,6%), Tokyo Electron (-4,2%), Olympus (-3,8%) и Sharp (-3,4%).

Также подешевели акции Fast Retailing (-1,7%), Sony Group (-2,1%), Shiseido Co. (-3,3%), Yamaha Corp. (-3,2%), Takeda Pharmaceutical Co. (SPB: TAK) - на 0,3%.

При этом растет стоимость бумаг Advantest Corp. (+1,5%) и Honda Motor Co. (+0,7%).

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:27 МСК опустился на 0,1%, в том числе из-за снижения котировок акций технологических компаний.

В том числе подешевели бумаги Zhongji Innolight (-0,9%), Foxconn Industrial (-0,4%), Luxshare Precision (-2,4%), Contemporary Amperex (-2,3%) и Longi Green Energy (-1,5%).

Южнокорейский индекс Kospi к 8:23 МСК уменьшился на 0,6%.

Котировки акций Samsung Electronics Co., крупнейшего мирового производителя полупроводниковой продукции и смартфонов, снижаются на 0,7%, автопроизводителя Hyundai Motor - на 1%.

Между тем бумаги сталелитейной Posco прибавили в цене 0,4%, авиаперевозчика Korean Air Lines - 0,9%.

Австралийский S&P/ASX 200 с открытия рынка опустился на 0,4%.

Капитализация крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto уменьшилась на 1,9% и 2,2% соответственно.

В то же время акции крупнейшего в стране производителя вина Treasury Wine Estates Ltd. подорожали на 1,4%.

Цены на нефть активно опускаются утром в пятницу после снижения накануне.

Цена ноябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:08 мск составляет $89,33 за баррель, что на $0,59 (0,66%) ниже показателя на закрытие предыдущей сессии. В четверг эти контракты подешевели на $0,68 (0,8%) - до $89,92 за баррель.

Котировки фьючерсов на WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени понизились на $0,67 (0,77%) и составили $86,2 за баррель. По итогам прошлой сессии они снизились на $0,67 (0,8%) - до $86,87 за баррель.

Ранее на этой неделе котировки обеих марок достигали максимумов с середины ноября прошлого года на заявлениях России и Саудовской Аравии о продлении добровольных сокращений добычи и экспорта нефти.

Тем временем в четверг Минэнерго США сообщило, что коммерческие запасы нефти в стране на прошлой неделе уменьшились на 6,31 млн баррелей. Опрошенные агентством Bloomberg аналитики прогнозировали сокращение на 2 млн баррелей.

Товарные запасы бензина снизились на 2,67 млн баррелей, дистиллятов - увеличились на 679 тыс. баррелей. Эксперты ожидали уменьшения запасов бензина на 1 млн баррелей и повышения запасов дистиллятов на аналогичную величину.

"Если это не сигналы устойчивого внутреннего спроса в крупнейшей экономике мира, то что?" - заявляет старший аналитик Phillip Nova Pte Приянка Сачдева.

Управляющий партнер Tyche Capital Advisors Тарик Захир в свою очередь написал, что снижение нефтяных котировок можно рассматривать как возможность для наращивания длинных позиций.