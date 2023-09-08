Текущая коррекция котировок нефти, скорее всего, будет краткосрочной - БКС Экспресс

Текущая коррекция котировок нефти марки Brent, скорее всего, будет краткосрочной, уход ниже $87,5-88 за баррель пока маловероятен, считает эксперт БКС Экспресс Игорь Галактионов.

"Нефтяные фьючерсы перешли к коррекции на торгах в четверг. Ключевые драйверы уже отработаны, статистика от EIA стала финальным катализатором, на фоне которого уже разворачивалась волна фиксации по длинным позициям. Коррекция может оказаться краткосрочной и неглубокой, поскольку на более длинной дистанции цены в районе $90 за баррель вполне могут оказаться устойчивыми, - указывает аналитик в комментарии. - Фьючерсы на нефть марки Brent в пятницу утром продолжают движение вниз. Поддержкой может выступить отметка $89 за баррель. При ее пробое потенциал коррекции опустится в район $87,5-88 за баррель. Более существенный спуск пока не ожидается".

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