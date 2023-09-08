.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Рубль немного уступает доллару и растет к юаню на старте торгов на фоне противоречивых сигналов
.
ГЛАВНОЕ
В июле промпроизводство в РФ выросло на 4,9%
Рост промпроизводства в РФ в июле замедлился до 4,9%, после 5,8% в июне, сообщил Росстат. Данные совпали с прогнозами аналитиков. В январе-июле промпроизводство увеличилось на 2,6%. Росстат также значительно улучшил динамику показателя за 2022 год.
 
Ограничения на снятие наличной валюты в РФ продлены еще на полгода
Банк России продлил еще на полгода, до 9 марта 2024 года, ограничения на снятие наличной иностранной валюты, говорится в сообщении ЦБ. Эти ограничения сохраняются из-за действующих против России санкций, которые запрещают отечественным финансовым...
 
Сбербанк предлагает: оборотные штрафы за утечки персданных - лишь в исключительных случаях
Сбербанк предлагает применять оборотные штрафы в отношении оператора персональных данных (ПДн) только в "исключительных случаях", когда его действия или бездействие нанесли вред субъектам данных, то есть гражданам, в результате утечки. Свою позицию...
 
Маркетплейсы поддержат "Почту России" платежом
Минцифры предлагает обязать маркетплейсы перечислять в пользу "Почты России" инфраструктурные платежи, пишут "Известия". По мнению главы министерства Максута Шадаева, на сегодня это единственный способ поддержать организацию. В конце мая "Почта...
 
08 сентября 2023 года 08:58

Рубль немного уступает доллару и растет к юаню на старте торгов на фоне противоречивых сигналов

Москва. 8 сентября. Доллар США слегка укрепляется, юань немного снижается на Московской бирже на старте торгов в пятницу, рубль демонстрирует разнонаправленные колебания к этим валютам на старте торгов из-за влияния противоречивых факторов.

По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 98,41 руб./$1 (+16,5 коп. к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 21,64 коп. выше уровня действующего официального курса.

Китайский юань к этому времени снизился на Московской бирже на 2,9 коп. - до 13,39 рубля.

К пятой минуте торгов доллар попытался взять разгон, подорожав до 98,55 руб./$1 (+30 коп. к уровню предыдущего закрытия). Юань на этот момент вышел на нейтральный уровень. В дальнейшем обе валюты начали постепенное возвращение к стартовым позициям.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", смешанные колебания к доллару и юаню в пятницу утром связаны с влиянием на нацвалюту нескольких разнонаправленных факторов. Рубль находится под давлением негатива на фондовых площадках, кроме того, наблюдается снижение цен на эталонные сорта нефти. Однако нефтяные котировки остаются на достаточно высоком уровне.

В середине недели нефтяные котировки обновили максимумы с середины ноября прошлого года на сигналах о продлении Саудовской Аравией добровольного сокращения добычи на 1 млн баррелей в сутки. Официальный отчет Минэнерго США показал падение коммерческих запасов нефти в стране за неделю почти на 6,31 млн баррелей - до 416,64 млн баррелей. Опрошенные агентством Bloomberg аналитики прогнозировали сокращение запасов на 2 млн баррелей.

Противовесом негативу на валютном рынке также выступает решение Банка России временно увеличить более чем в 9 раз объем продажи валюты в рамках зеркалирования операций, связанных с инвестированием средств Фонда национального благосостояния (ФНБ).

Последним решением регулятора стало продление еще на полгода, до 9 марта 2024 года, ограничений на снятие наличной валюты. Эти ограничения сохраняются из-за действующих против России санкций, которые запрещают отечественным финансовым институтам приобретать наличную валюту западных стран, отмечает ЦБ.

Для граждан, чей валютный вклад открыт до 9 марта 2022 года, сохраняется лимит на снятие валюты в размере не более $10 тыс. или эквивалентной суммы в евро, независимо от валюты вклада или счета, при условии, что они ранее не реализовали такую возможность. Остальные средства по-прежнему можно получить в рублях.

Для банков продлен на шесть месяцев запрет взимать с граждан комиссию при выдаче валюты со счетов или вкладов. Валютные переводы без открытия счета и через электронные кошельки выдаются в рублях. Юридические лица - нерезиденты до 9 марта 2024 года по-прежнему не смогут получить наличные в долларах США, евро, фунтах стерлингов и японских иенах. По другим валютам ограничений нет.

Юрлица-резиденты могут получить со счетов наличные доллары США, евро, фунты стерлингов и японские иены только на цели командировочных расходов, исходя из установленных в соответствии с законодательством нормативов оплаты. На другие валюты ограничений нет.

Как следует из обзора рисков финансовых рынков Центробанка России, крупнейшие банки, как основные агенты по реализации валютной выручки экспортеров, в августе продали валюту на 510 млрд руб., что практически соответствует уровню июля (519 млрд руб.). Экспортеры в целом за август нарастили чистые продажи валюты на 4,1% относительно июля - с $6,9 млрд до $7,2 млрд. Нефинансовые компании-экспортеры также нарастили продажи валюты относительно июля, реализовав ее на 101 млрд руб.

Население в августе продолжило осуществлять нетто-продажи иностранной валюты. В целом за месяц граждане продали валюты на сумму 42,1 млрд руб., при этом итоговые чистые продажи сформировались за счет реализации "токсичной" валюты в крупнейших банках - на 64,1 млрд руб. Одновременно с этим рубли конвертировались в валюты дружественных стран, в основном юань. В крупнейших банках по итогам месяца было приобретено таких валют на 16,7 млрд рублей, отмечает ЦБ.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск составила $89,42 за баррель, что на 0,56% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составила к этому времени $86,3 за баррель, что на 0,66% ниже итогового значения предыдущей сессии.

Фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона утром в пятницу преимущественно торгуются с отрицательной динамикой: китайский CSI 300 опустился на 0,8%, японский Nikkei 225 снизился на 1,34%, гонконгский Hang Seng уменьшился на 0,09%, южнокорейский Kospi - на 0,57%, австралийский индекс S&P/ASX 200 понизился на 0,38%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 потерял 0,32%.

Американские фондовые индексы завершили торги в четверг без единой динамики, при этом S&P 500 и Nasdaq снизились вслед за акциями технологических компаний. Негативное влияние на рынок оказывает также укрепление курса американской нацвалюты. Сильный доллар делает активы США более дорогими для иностранных инвесторов, а также снижает доходы от зарубежных продаж американских компаний, отмечают эксперты.

Кроме того, инвесторы оценивали порцию свежих статданных. Производительность труда в США во втором квартале выросла на 3,5% в поквартальном выражении, говорится в окончательных данных министерства труда страны. Тем временем стоимость рабочей силы увеличилась на 2,2%. Аналитики в среднем прогнозировали рост первого показателя на 3,4% и повышение второго на 1,9%, сообщает Trading Economics. Предварительная оценка указывала на увеличение производительности труда на 3,7% и рост стоимости рабочей силы на 1,6%.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе снизилось на 13 тыс. - до 216 тыс., сообщило министерство труда. Это стало неожиданностью для экспертов, которые ожидали роста на 6 тыс.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
08 сентября 2023 года 16:45
Цены акций производителей удобрений РФ могут снизиться в ближайшей перспективе - "Газпромбанк Инвестиции"
Цены акций производителей удобрений РФ могут снизиться в ближайшей перспективе, говорится в комментарии "Газпромбанк Инвестиции". "Три публичных производителя удобрений - "Акрон", "КуйбышевАзот" и "ФосАгро" - отчитались по итогам первого полугодия 2023 года, - пишут эксперты. - Несмотря на...    читать дальше
.
08 сентября 2023 года 16:16
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Oracle с целью $140
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Oracle Corp. с целью $140 за штуку" с горизонтом инвестирования 1 месяц. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 11,9%, стоп-приказ: $120, говорится в комментарии инвестиционной компании. Компания опубликует квартальный отчет в...    читать дальше
.
08 сентября 2023 года 15:44
"БКС МИ" закрыл парную торговую идею "лонг в акциях HeadHunter против VK"
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") закрыл торговую идею в рамках стратегии pair trade (торговля парами) "лонг" в акциях HeadHunter против "шорта" в акциях VK ", открытую 18 августа 2023 года, сообщается на портале БКС Экспресс. "Коррекция на рынке акций в последние дни - индекс Мосбиржи -3% с...    читать дальше
.
08 сентября 2023 года 15:41
Рубль днем укрепляется к основным валютам на данных об улучшении показателей бюджета РФ
Москва. 8 сентября. Доллар США, евро и китайский юань дешевеют на Московской бирже в пятницу днем; рубль подрастает к бивалютной корзине благодаря данным об улучшении показателей российского бюджета.    читать дальше
.
08 сентября 2023 года 15:16
Фондовые индексы РФ могут остаться под давлением на следующей неделе - "Велес Капитал"
Фондовые индексы РФ могут остаться под давлением на следующей неделе ввиду ухудшения настроений за рубежом и отсутствия веских корпоративных драйверов для роста, полагает аналитик инвестиционной компании "Велес Капитал" Елена Кожухова. "Российский фондовый рынок на следующей неделе при прочих...    читать дальше
.
08 сентября 2023 года 14:52
"БКС МИ" закрыл парную торговую идею "лонг в акциях Splunk против IBM"
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") закрыл торговую идею в рамках стратегии pair trade (торговля парами) "лонг" в акциях Splunk Inc. против "шорта" в акциях International Business Machines ( IBM)", открытую 24 июля 2023 года, сообщается на портале БКС Экспресс. Аналитики отмечают, что с момента выхода...    читать дальше
.
08 сентября 2023 года 14:26
"Мои Инвестиции" обновили состав топ-10 акций России
Аналитики телеграм-канала "Мои Инвестиции" внесли изменения в состав топ-10 акций России, исключив акции "Татнефти", Whoosh, "ММК" и "Северстали", а также добавив акции "Транснефти", Positive Technologies, "Мечела" и "Русала", сообщается в материале. Текущий состав списка: "ЛУКОЙЛ", "Роснефть",...    читать дальше
.
08 сентября 2023 года 14:03
Freedom Finance Global рекомендует покупать акции Alphabet с прогнозной ценой $151
Freedom Finance Global рекомендует покупать акции Alphabet Inc. с прогнозной стоимостью на уровне $151 за штуку на горизонте года, сообщается в обзоре инвестиционной компании. "Эти ориентиры рассчитаны на основе целевых мультипликаторов 27,5х P/E и 19,5 EV/EBITDA. Ключевыми драйверами роста...    читать дальше
.
08 сентября 2023 года 13:45
Вероятна смешанная динамика торгов на рынке акций РФ в ближайшие недели - Freedom Finance Global
Вероятна смешанная динамика торгов на российском фондовом рынке в ближайшие недели, считает заместитель директора аналитического департамента Freedom Finance Global Георгий Ващенко. "От дивидендных идей фокус сместится к "акциям роста" из-за снижения дивидендной доходности и уже...    читать дальше
.
08 сентября 2023 года 13:25
"БКС МИ" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций Autodesk
Аналитики "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняют рекомендацию "покупать" для акций Autodesk Inc. с прогнозной стоимостью на уровне $265 за штуку, сообщается в обзоре инвесткомпании. "Программное обеспечение (ПО) компании - необходимое звено в работе для ее основных клиентов в сфере...    читать дальше
.
08 сентября 2023 года 13:01
Возможна краткосрочная стабилизация курса рубля на текущих уровнях - Банк "Санкт-Петербург"
зможна краткосрочная стабилизация курса рубля по отношению к доллару США на текущих уровнях на фоне высоких цен на нефть и ожиданий интервенций, анонсированных ЦБ РФ, однако для долгосрочного разворота требуется смена экономической конъюнктуры, предпосылок к которой не наблюдается, сообщается в...    читать дальше
.
08 сентября 2023 года 12:42
"БКС МИ" рекомендует держать акции AB InBev
Аналитики "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") рекомендуют держать акции крупнейшего в мире пивоваренного концерна Anheuser-Busch InBev (AB InBev), фундаментальные стоимостные параметры бумаг эмитента обоснованы, сообщается в обзоре инвесткомпании. "Прибыль компании начала восстанавливаться после...    читать дальше
.
08 сентября 2023 года 12:01
Текущее снижение рынка акций РФ, скорее всего, остановится на горизонте недели - "Тинькофф Инвестиции"
Текущее снижение российского рынка акций, скорее всего, остановится на горизонте недели, и индекс Мосбиржи снова перейдет к росту, считает аналитик "Тинькофф Инвестиций" Кирилл Комаров. "Нынешняя коррекция на фондовом рынке - временное явление. Напряжение давно назревало на фоне того, как индекс...    читать дальше
.
08 сентября 2023 года 11:41
Freedom Finance Global сохраняет прогнозную цену акций Lululemon на уровне $390
Freedom Finance Global сохраняет прогнозную стоимость акций Lululemon Athletica на уровне $390 за штуку, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании. "Мы позитивно оцениваем результаты Lululemon. Компания продемонстрировала сильную динамику сопоставимых продаж, значительную...    читать дальше
.
08 сентября 2023 года 11:35
Рынок акций РФ утром продолжил снижение, индекс МосБиржи упал к уровню 2-недельной давности
Москва. 8 сентября. Рынок акций РФ после позитивного старта торгов вернулся к распродажам на фоне просевшей нефти и укрепления рубля, индекс МосБиржи откатился в район 3125 пунктов, к уровню 2-недельной давности.    читать дальше
.
Страница 1 из 10
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.