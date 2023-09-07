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07 сентября 2023 года 19:41

Рубль по итогам четверга не изменился к бивалютной корзине с учетом разнонаправленной динамики в основных парах

Москва. 7 сентября. Доллар США отыграл потери середины дня и немного повысился, евро, напротив, слегка подешевел на Московской бирже по итогам четверга. Рубль слабо изменился к бивалютной корзине с учетом разнонаправленной динамики в основных парах.

Курс доллара США составил 98,25 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 12,5 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро к этому времени стоил 105,41 руб./EUR1, подешевев на 5 копеек. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 4,6 копейки - до 101,47 руб. Курс китайского юаня подрос на 1,6 копейки - до 13,42 руб.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль завершил торги четверга небольшим разнонаправленным движением в основных парах, при этом ранее в ходе сессии он заметно рос к доллару и евро. Поддержку ему оказали высокие цены на нефть и решение Банка России временно увеличить более чем в 9 раз объем продажи валюты в рамках зеркалирования операций, связанных с инвестированием средств Фонда национального благосостояния (ФНБ).

Накануне эталонные сорта нефти Brent и WTI обновили максимумы с середины ноября прошлого года. Североморский сорт подорожал по итогам седьмой сессии подряд, а фьючерсы на WTI завершили ростом девятый день торгов кряду, чего не наблюдалось с января 2019 года.

В среду контракты на Brent подорожали на 0,6%, до $90,6 за баррель, максимума с 16 ноября, цена нефти WTI выросла на 1%, до $87,54 за баррель, самого высокого значения с 11 ноября. Основную поддержку рынку нефти оказывает новость о продлении Саудовской Аравией добровольного сокращения добычи на 1 млн баррелей в сутки.

Значительный рост входящих финансовых потоков в экспортных отраслях с конца июля косвенно указывает на высокий уровень репатриации и конвертации в рубли экспортной выручки в нефтегазовой отрасли, говорится в комментарии ЦБ РФ.

Объем поступлений в отраслях, ориентированных на внешний спрос, в августе превысил средний уровень II квартала 2023 года на 40,7%. Увеличение платежей в добыче нефти и природного газа и нефтепереработке произошло на фоне сокращения добычи и экспортных поставок нефти в рамках взятых Россией добровольных обязательств в дополнение к квотам ОПЕК+.

"Таким образом, основными факторами увеличения финансовых потоков стали значительный рост мировых цен на нефть, сокращение дисконта российских марок к мировым и ослабление рубля", - отмечает Банк России.

Кроме того, поддержку рублю оказало решение Банка России увеличить более чем в 9 раз в период с 14 по 22 сентября объема продажи валюты в рамках зеркалирования операций, связанных с инвестированием средств ФНБ. За указанный период ЦБ РФ продаст на рынке валюту объемом 150 млрд рублей, ежедневный объем продаж вырастет до 21,4 млрд рублей против 2,3 млрд рублей ранее.

ВВП РФ в 2023 году может вырасти на 2,2%, считают аналитики, опрошенные ЦБ в ходе ежемесячного опроса (опрос проводился 1-5 сентября).

По сравнению с опросом ЦБ в июле прогноз по динамике ВВП значительно улучшился: в июле экономисты ожидали рост экономики в 2023 году на 1,5%.

Прогноз по инфляции на 2023 год также вырос, теперь эксперты ждут ее на уровне 6,3%, тогда как в июле прогнозировали на уровне 5,7%.

Средняя ключевая ставка ЦБ РФ в 2023 году составит 9,3%. По итогам прошлого опроса в июле экономисты прогнозировали среднюю ключевую ставку в 2023 году на уровне 7,9%.

В июле ЦБ повысил ключевую ставку на 100 базисных пунктов (б.п.) - до 8,5% годовых, затем на внеочередном заседании 15 августа ставка была повышена на 350 б.п. - до 12,0%. Очередное плановое заседание совета по ставке запланировано на 15 сентября.

Банк России не исключает дальнейшего повышения ключевой ставки, оценит поступающие данные, заявила на прошлой неделе председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. Она подчеркнула, что решение в августе было принято исходя из возросших рисков ценовой стабильности. "В повышении ставки нет той надбавки от финансовой стабильности, которая была в предыдущие этапы, и тогда можно было по мере исчерпания рисков финансовой стабильности быстро приступить к снижению ставки. Мы снижать ставку можем только тогда, когда увидим устойчивое снижение темпов роста цен", - отметила председатель ЦБ.

Банк России продлил еще на полгода, до 9 марта 2024 года, ограничения на снятие наличной иностранной валюты, говорится в сообщении ЦБ.

Эти ограничения сохраняются из-за действующих против России санкций, которые запрещают отечественным финансовым институтам приобретать наличную валюту западных стран, отмечает ЦБ.

Цены на нефть возобновили небольшое снижение после слабого укрепления, вызванного публикацией данных о сокращении запасов нефти и бензина в США на прошлой неделе.

Ноябрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 МСК подешевели на 0,3% - до $90,32 за баррель. Котировки октябрьских фьючерсов на WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени понизились на 0,27% - до $87,31 за баррель.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 6,31 млн баррелей - до 416,64 млн баррелей, говорится в еженедельном докладе министерства энергетики страны. Опрошенные агентством Bloomberg аналитики прогнозировали сокращение запасов на 2 млн баррелей.

Товарные запасы бензина снизились на 2,67 млн баррелей, дистиллятов - увеличились на 679 тыс. баррелей. Эксперты ожидали уменьшения запасов бензина на 1 млн баррелей и повышения запасов дистиллятов на аналогичную величину.

"Давление на российскую валюту сохраняется. Попытки в середине дня сбить напор спекулятивных игроков, ставящих на ослабление рубля, не увенчались успехом. После резкого краткосрочного укрепления с 98,38 до 97,18 руб./$1, курс российской валюты по отношению к доллару США вернулся к верхней границе восходящего коридора, в рамках которого пара торгуется 3-ю неделю, со второй половины августа. Даже вчерашнее объявление Центробанка о временном ускорении почти в 10 раз продаж валюты с 14 по 22 сентября не сломило восходящий тренд. Не помогает рублю и закрепление котировок нефти выше $90 за баррель Brent. Спрос на валюту на российском рынке до сих пор значительно превышает предложение, что способствует дальнейшему ослаблению курса рубля", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке начальник управления операций на финансовых рынках Инбанка Егор Кульков.

"Рубль после стартовой просадки быстро восстановился, но в начале основной сессии возобновил умеренное ослабление. Доллар впервые с середины августа превысил 98,5 руб., евро достиг 105,7 руб. К середине дня рубль резко укрепился, выйдя в хороший плюс. Резкое укрепление рубля, произошедшее в середине торгов, не имело какой-либо новостной или рыночной подоплеки, поэтому данный импульс быстро нивелировался. Правда, чуть позднее рубль возобновил укрепление. Вероятно, продажи иностранной валюты экспортерами постепенно увеличиваются, в том числе благодаря относительно дорогой нефти, котировки которой находятся около установленных недавно десятимесячных вершин", - отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

"В четверг, 7 сентября, российский рубль продолжил разнонаправленные колебания. То локальное укрепление позиций рубля, что наблюдалось немного ранее, все-таки не получило продолжения. Для разворота необходима смена конъюнктуры, а ее не произошло. Есть сигналы о том, что на внутреннем рынке продажи валюты экспортерами немного выросли, в том числе и за счет высоких цен на нефть. Это сдерживает рубль и не дает ему падать слишком быстро", - полагает старший трейдер УК "Альфа-Капитал" Владислав Силаев.

На основе данных Московской биржи о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 МСК до 15:30 МСК, ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 8 сентября на 35,22 копейки, до 98,1961 руб./$1, и увеличил курс евро на 19,87 копейки, до 105,2776 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи в четверг вырос на 34,02 копейки по отношению к среде и составил 98,1729 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК вырос на 31,5 копейки и составил 98,1821 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $1 млрд 366,739 млн, из которых $352,969 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 млрд 013,77 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" вырос на 27,38 копейки, до 105,3349 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" поднялся на 14,81 копейки, до 105,2203 руб./EUR1. Объем торгов евро составил EUR536,244 млн, из которых EUR176,276 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR359,968 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки межбанковского кредитного рынка продемонстрировали смешанную динамику в четверг относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам Банка России, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 6 сентября опустилась на 5 базисных пунктов - до 11,91% годовых. Срочная версия RUONIA на 1 месяц выросла относительно среды на 13 базисных пунктов - до 11,02% годовых, на 3 месяца - повысилась на 5 базисных пунктов, до 8,86% годовых, на 6 месяцев - увеличилась на 3 базисных пункта, до 8,16% годовых.


Опубликовано: /Финмаркет/
 


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