Рынок акций РФ в четверг ускорил коррекцию вниз на внешнем негативе и ожиданиях роста ставки ЦБ РФ

Москва. 7 сентября. Рынок акций РФ в четверг ускорил коррекцию вниз из-за фиксации прибыли игроками на фоне ухудшения внешней конъюнктуры и ожиданий дальнейшего роста ставки ЦБ РФ, индекс Мосбиржи в падении протестировал отметку 3150 пунктов, после чего к закрытию торгов отскочил в район 3170 пунктов. Лидерами снижения выступили акции "РусГидро" и бумаги финансовых компаний.

По итогам торгов индекс Мосбиржи составил 3169,07 пункта (-2,4%, максимальное падение с середины февраля; на пике отката индекс Мосбиржи опускался к 3145 пунктам - уровень 2-недельной давности), индекс РТС - 1014,05 пункта (-2,4%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже снизились в пределах 5,2%.

Доллар к 18:50 МСК стоил 98,45 рубля (+0,33 рубля).

Подешевели акции "РусГидро" (-5,2%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-4,3%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-3,5%), расписки TCS Group (MOEX: TCSG) (-3,4%), бумаги "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-3,1%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-3%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-2,8% и -2,4% "префы"), расписки OZON (MOEX: OZON) (-2,7%), акции "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-2,6%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-2,6%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-2,5%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-2,5%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-2,4%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-2,4%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-2,2%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-2,1% и -2,4% "префы"), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-2,1%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-1,9%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-1,9%), "ОК "Русал" (MOEX: RUAL) (-1,8%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-1,4%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-1,3%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (-0,9%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-0,7%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-0,7%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,7%).

Как отмечает инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин, рынок акций РФ начал торги в четверг с попыток роста, но затем инициативу уверенно перехватили продавцы. Коррекцию могли спровоцировать и попытки укрепления рубля, и общий негативный сантимент, и техническая перегретость по ряду инструментов.

Кроме того, на рынке присутствуют ожидания того, что ЦБ РФ на предстоящем заседании 15 сентября еще раз повысит ставку. Это негативно для акций как с точки зрения удорожания заемных средств и обслуживания долга для компаний, так и с точки зрения того, что рост доходностей облигаций делает последних более привлекательными по соотношению доходность/риск.

"Бежевая книга" ФРС показала, что экономический рост США в последние недели был довольно скромным, число рабочих мест росло сдержанно. Сальдо торгового баланса Китая за август вышло неоднозначным: объем внешней торговли замедлился, но оказался выше прогнозов аналитиков. Продолжают поступать тревожные статмаркеры из Германии, где объем промпроизводства в июле сократился сильнее ожиданий.

"Представляется, что текущая коррекция может быть оперативно выкуплена. Правда, сдерживать восстановление в конце недели может традиционная пятничная осторожность инвесторов. Наш прогноз по индексу МосБиржи на 8 сентября - 3125-3250 пунктов", - полагает Бахтин.

По словам руководителя отдела акций УК "Первая" Антона Кравченко, давление на рынок акций РФ помимо внешнего негатива оказало снижение на долговом рынке на фоне ожиданий очередного значительного повышения процентной ставки ЦБ РФ на заседании 15 сентября.

Внешний фон также не внушает оптимизма: цены на нефть умеренно снижаются, настроения на глобальных рынках пессимистичные. Рост нефти сдерживается опасениями замедления роста мировой экономики на фоне потери экономикой Китая темпов роста, а также предпосылок к дальнейшему ужесточению монетарных политик мировыми ЦБ. В сентябре основное внимание внешних рынков будет сфокусировано на заседании ФРС - вероятно, американский регулятор оставит ставку без изменения. Инфляция на данный момент значительно не растет, можно говорить о ее стабильности, при этом экономика имеет тенденцию к торможению, о чем говорит ряд статистических данных, полагает эксперт.

Тем не менее, потенциал роста российского рынка акций еще не исчерпан. Есть ряд факторов, указывающих на это: остающийся слабым рубль, редомициляция российских компаний, а также возможный рост стоимости нефти, считает Кравченко.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, в четверг краткосрочные инвесторы перешли к фиксации прибыли, к концу торгов рынок ускорил снижение, обеспеченное главным образом техническими факторами.

К завершению торгов все наиболее ликвидные акции на Мосбирже показывали снижение. "Акрон" (MOEX: AKRN) (-6,5%) в четверг корректировался после сильного скачка вверх накануне. Ритейлер Fix Price (MOEX: FIXP) в четверг представил нейтральные операционные и финансовые результаты по МСФО за II квартал, по бумагам прошла фиксация прибыли после достижения ранее на неделе максимума с апреля 2022 года, отмечает аналитик.

В США рынок просел - инвесторы учитывали в ценах риски новых повышений процентных ставок ФРС в ближайшие месяцы в случае разгара инфляции, в том числе из-за более высоких цен на нефть. В Европе статистика четверга указала на падение промпроизводства Германии в июле и увеличение ВВП еврозоны во II квартале всего на 0,1% кв/кв (прогнозировалось +0,3%). Экономика европейского региона находится на грани рецессии, считает Кожухова.

Зарубежные фондовые площадки в четверг преимущественно снизились, не получив позитивных макроэкономических сигналов и продолжая оценивать риски рецессии и более высоких процентных ставок. Индексы МосБиржи и РТС присоединились к мировой коррекции, при этом рублевый индикатор проверил на прочность поддержку 3160 пунктов - следующим значимым уровнем в случае развитии коррекции выступит августовский минимум 3015 пунктов. "Фундаментальных причин для продаж на рынке РФ на данный момент не наблюдается, но краткосрочно инвесторы, похоже, исчерпали основные поводы для покупок и предпочитают зафиксировать прибыль", - полагает Кожухова.

Как отмечает ведущий аналитик по глобальным исследованиям компании "Открытие Инвестиции" Андрей Кочетков, заявления представителей ЦБ РФ и Минфина говорят о вероятности повышения ставки на заседании ЦБ РФ 15 сентября, что способствует снижению потребительской активности. Соответственно, ЦБ РФ готов замедлять экономику для борьбы с инфляцией, считает аналитик.

Рубль делает попытки укрепления на фоне ожиданий, что Минфин РФ перейдет к более решительным мерам, и ранее принятые договоренности о "добровольном" увеличении продаж внешней выручки превратятся в обязательную продажу. Вероятность повышения ставки ЦБ РФ на заседании 15 сентября трансформировалась в ожидания ее роста на 100 б.п. или более, отмечает Кочетков.

Из корпоративных событий четверг можно выделить отчет Fix Price за II квартал. "Слабая динамика выручки говорит о том, что идея роста в акциях компании исчезла - она перешла из разряда надежд в несбывшиеся мечты. Поэтому неудивительно, что бумаги компании оказались в явных аутсайдерах торгов в четверг", - полагает аналитик.

В Азии в четверг наблюдалась негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 снизился на 0,8%, австралийский ASX Australia - на 1,2%, южнокорейский Kospi просел на 0,6%, китайский Shanghai Composite - на 1,1%, гонконгский Hang Seng потерял 1,3%), стабилизировалась Европа (индексы DAX, CAC 40, FTSE изменились в пределах 0,1%), но "минусуют" США (индексы S&P 500 и Nasdaq к 18:50 МСК снизились на 0,5-1,1%, Dow подрос на 0,1%).

Главное таможенное управление КНР в четверг сообщило, что объем экспорта в августе снизился на 8,8% в годовом выражении - до $284,87 млрд. Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, предусматривал сокращение на 9,2%. Китайский экспорт снижается уже четыре месяца подряд на фоне ослабления глобального спроса. Объем импорта КНР в августе уменьшился на 7,3%, до $216,51 млрд, тогда как аналитики ожидали падения на 9%.

Тем временем, объем промышленного производства в ФРГ в июле сократился на 0,8% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщило Федеральное статистическое управление страны (Destatis). Эксперты, чью среднюю оценку приводит Trading Economics, ожидали снижения показателя на 0,5%.

На нефтяном рынке цены вечером в четверг смогли отыграть почти все дневные потери после выхода статистики о запасах сырья в США.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $90,48 за баррель (-0,1% и +0,6% в среду), октябрьская цена WTI - $87,53 за баррель (-0,01% и +1% накануне).

По данным Минэнерго США, запасы нефти в стране на прошлой неделе уменьшились на 6,31 млн баррелей (ожидалось снижение на 2-5,6 млн), запасы бензина снизились на 2,67 млн баррелей (ожидалось снижение на 1 млн), резервы дистиллятов увеличились на 679 тыс. баррелей (ожидался рост на 1 млн).

Поддержку рынку в последние дни оказывала информация о том, что Саудовская Аравия продлит добровольное сокращение добычи нефти в 1 млн б/с до конца 2023 года.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже снизились акции ПАО "Куйбышевазот" (MOEX: KAZT) (-13,3% и -10,9% "префы"), ПАО "Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез" (MOEX: JNOS) (-11,1%), ПАО "Выборгский судостроительный завод" (MOEX: VSYD) (-10,4%), "префы" ПАО "Казаньоргсинтез" (MOEX: KZOS) (-10,3%), ТКЗ "Красный котельщик" (MOEX: KRKO) (-9,8%), бумаги ПАО "Таттелеком" (MOEX: TTLK) (-9,5%), ПАО "Звезда" (Санкт-Петербург) (MOEX: ZVEZ) (-9,3%).

Выручка Fix Price (-5,4% ГДР) во II квартале выросла на 0,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 69,8 млрд рублей, говорится в сообщении компании. По итогам полугодия скорректированная EBITDA снизилась на 7,3%, до 24,1 млрд рублей; чистая прибыль выросла в 3,9 раза, достигнув 19,65 млрд рублей.

Выросли акции ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (MOEX: DVEC) (+16,7%), ПАО "Славнефть-Мегионнефтегаз" (MOEX: MFGS) (+11,6% и +5,5% "префы"), ПАО "Россети Московский регион" (MOEX: MSRS) (+10%), "Глобалтрак менеджмент" (MOEX: GTRK) (+7%), "Белона" (MOEX: BLNG) (+6,7%), ПАО "Нижнекамскшина" (MOEX: NKSH) (+5,7%), "Соллерса" (MOEX: SVAV) (+3%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса Мосбиржи за день составил 110,75 млрд рублей (из них 15,9 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 13,82 млрд рублей на бумаги "ЛУКОЙЛа" и 8,51 млрд рублей на акции "Газпрома").