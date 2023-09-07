Цены евробондов РФ продемонстрировали в четверг боковую динамику на фоне незначительных изменений UST

Москва. 7 сентября. Котировки большинства выпусков российских суверенных еврооблигаций продемонстрировали в четверг боковую динамику на фоне незначительных ценовых изменений американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом изменения суверенных спредов к доходности базовых активов в целом также оказались незначительными.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году не изменились в цене, которая, как и днем ранее, составила 67,06% от номинала (доходность - 9,6% годовых). Бумаги с погашением в 2042 году также не продемонстрировали яркой динамики - их котировки снизились за день всего на 3 базисных пункта, до 68,05% от номинала (доходность выросла на 1 базисный пункт и составила 9,21% годовых; спред к US Treasuries аналогичной дюрации также вырос на 1 базисный пункт). Самый "длинный" выпуск евробондов РФ с погашением в 2047 году подешевел за день на 9 базисных пунктов, до 34,8% от номинала (его доходность выросла на 5 базисных пунктов и составила 15,33% годовых).

Вместе с тем евробонды РФ с погашением в 2026 году подорожали на 8 базисных пунктов - до 55,36% от номинала (их доходность выросла на 4 базисных пункта - до 29,19% годовых). Бумаги с погашением в 2027 году выросли в цене на 12 базисных пунктов - до 52,7% от номинала (доходность снизилась на 2 базисных пункта и составила 23,27% годовых), а евробонды РФ с погашением в 2029 году прибавили в цене всего 1 базисный пункт, подорожав до 51,12% от номинала (их доходность выросла на 3 базисных пункта, составив 19,01% годовых). Стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году выросла за день на 14 базисных пунктов, составив 65,89% от номинала.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", ситуация в секторе российских еврооблигаций 7 сентября была относительно спокойной, инвесторы не предпринимали активных действий на фоне существующих ограничений на движение капитала в пользу нерезидентов. Последний фактор ограничивает влияние динамики американских гособлигаций на ситуацию в секторе отечественных евробондов как в негативную, так и в позитивную сторону. При этом котировки US Treasuries, демонстрировавшие в предыдущие два торговых дня умеренное снижение на фоне опасений относительно сохранения Федрезервом США достаточно "жесткой" денежно-кредитной политики в течение более длительного периода из-за недавнего скачка цен на нефть, в четверг стабилизировались и уже не выходили за рамки бокового диапазона.

Производительность труда в США во втором квартале выросла на 3,5% в поквартальном выражении, говорится в окончательных данных министерства труда страны. Тем временем стоимость рабочей силы увеличилась на 2,2%. Аналитики в среднем прогнозировали рост первого показателя на 3,4% и повышение второго на 1,9%, сообщает Trading Economics. Предварительная оценка указывала на увеличение производительности труда на 3,7% и рост стоимости рабочей силы на 1,6%.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе снизилось на 13 тыс. - до 216 тыс., сообщило министерство труда. Это стало неожиданностью для экспертов, которые ожидали роста на 6 тыс.