"Велес Капитал" сохраняет рекомендацию "покупать" для бумаг Fix Price

Велес Капитал" сохраняет рекомендацию "покупать" для бумаг (GDR) Fix Price по финансовым результатам деятельности компании за 2К23 и 1П23, говорится в комментарии аналитика инвесткомпании Артема Михайлина.

"Ритейлер Fix Price представил нейтральные операционные и финансовые результаты за 2К23 и 1П23, - пишет эксперт. - Выручка компании во 2К увеличилась менее чем на 1% г/г при падении сопоставимых продаж почти на 8%, что несколько ниже наших оценок. Темпы открытий магазинов соответствуют заявлениям компании и остаются стабильными. При этом рентабельность EBITDA как по итогам II квартала, так и первой половины года была выше прогноза. Мы ожидаем, что при нормализации базы сравнения результаты группы улучшатся, и это должно произойти уже во второй половине текущего года".

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