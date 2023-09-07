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Главная / Мнения аналитиков / "Финам" сохраняет рейтинг "держать" для GDR Fix Price
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07 сентября 2023 года 18:03
"Финам" сохраняет рейтинг "держать" для GDR Fix Price
"Финам" сохраняет рейтинг "держать" для бумаг (GDR) Fix Price с прогнозной стоимостью на уровне 406,2 рубля за штуку, сообщается в комментарии аналитика Сергея Кауфмана. "На наш взгляд, отчетность эмитента за 1П23 по МСФО негативна для его бумаг. Темпы роста выручки остаются крайне низкими, хотя с третьего квартала тенденция может улучшиться на фоне роста инфляции. Кроме того, компания все еще не предоставила каких-то подробностей относительно перспектив редомициляции, что также ограничивает потенциал роста котировок GDR Fix Price", - отмечает эксперт. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-FIX/PRICE-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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