"Финам" сохраняет рейтинг "держать" для GDR Fix Price

"Финам" сохраняет рейтинг "держать" для бумаг (GDR) Fix Price с прогнозной стоимостью на уровне 406,2 рубля за штуку, сообщается в комментарии аналитика Сергея Кауфмана.

"На наш взгляд, отчетность эмитента за 1П23 по МСФО негативна для его бумаг. Темпы роста выручки остаются крайне низкими, хотя с третьего квартала тенденция может улучшиться на фоне роста инфляции. Кроме того, компания все еще не предоставила каких-то подробностей относительно перспектив редомициляции, что также ограничивает потенциал роста котировок GDR Fix Price", - отмечает эксперт.

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