Вероятна низкая волатильность на рынке акций США в четверг - Freedom Finance Global

Вероятна низкая волатильность торгов на американском рынке акций в четверг на фоне отсутствия значимых событий, считает аналитик Freedom Finance Global Михаил Парамонов.

"Индекс S&P500 продолжает непрерывно корректироваться с начала текущей недели. Технические индикаторы находятся в нейтральной зоне и не посылают явных сигналов. Мы ожидаем низкую волатильность торгов в четверг и нейтральный баланс рисков на фоне отсутствия значимых событий и публикаций отчетов корпораций с крупными долями в бенчмарках. Резкий рост числа пособий по безработице, который, на наш взгляд, маловероятен, способен изменить расклад сил", - отмечает эксперт инвестиционной компании.

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