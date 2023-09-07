Инвестбанк "Синара" сохраняет рейтинг "держать" для акций Apple

"Инвестиционный банк Синара" сохраняет рейтинг "держать" для акций Apple Inc. с прогнозной стоимостью на уровне $192 за штуку, сообщается в комментарии аналитиков Ирины Фомкиной и Георгия Горбунова.

"Китайское правительство планирует распространить запрет на использование iPhone на компании с госучастием. Продажи Apple в Поднебесной составляют около 19% от общей выручки, из которых 50% приходится на iPhone. В китайских компаниях с госучастием занято около 30% всего населения. По нашим оценкам, в случае введения указанных ограничений эмитент может потерять как минимум 3% выручки. В случае распространения запрета еще на более широкий круг пользователей и иную продукцию компании потери могут оказаться значительно больше. Считаем, что новость создает негативный фон для котировок бумаг эмитента", - отмечают эксперты.

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