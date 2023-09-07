"Газпромбанк Инвестиции" открыл торговую идею: покупать бумаги Системы с целью 23,5 руб

"Газпромбанк Инвестиции" открыл торговую идею "покупать бумаги АФК "Система" с целью 23,5 рубля за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 года. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 28%, сообщается в материале аналитиков.

"По итогам 1П23 "Система" погасила около 43 млрд долговых обязательств, укрепив свое финансовое положение и сделав бизнес еще более устойчивым. Котировки акций эмитента могут продолжить расти на фоне роста дочерних бизнесов, а ее главный актив - "МТС" - продолжит поддерживать финансовую стабильность компании. Риском может выступать рост ключевой ставки Банка России, что увеличит процентные расходы корпоративного центра АФК. Однако компания начала гасить долг, чтобы свести все риски к минимуму", - указывают эксперты.

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