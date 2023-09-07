Существует некоторая вероятность подъема ставки ЦБР на 100-200 б.п. в сентябре - Райффайзенбанк

Базовый сценарий предполагает сохранение ключевой ставки Банка России на уровне 12% годовых на заседании 15 сентября 2023 года, но и исключить вариант ее повышения на 100-200 б.п. нельзя, считают аналитики Райффайзенбанка.

"ЦБ, скорее всего, будет выбирать между сохранением и повышением ставки на сентябрьском заседании. Основным проинфляционным риском мы видим формирование навеса спроса в условиях ограниченных возможностей по наращиванию предложения (из-за уже высокой загрузки производственных мощностей, а ее дополнительный рост может повлечь за собой новые издержки и перенос их в цены). Риски ослабления рубля, которое также во многом связано с сильным, поддерживающим импорт спросом, могут усилить инфляционное давление. Насколько мы понимаем, ужесточение монетарной политики регулятора сфокусировано именно на охлаждение потребительского спроса, но с учетом лага трансмиссионного механизма на текущий момент сложно оценить его эффективность (то есть понять достаточно ли уже проведенного повышения ключевой ставки), - пишут эксперты в обзоре. - Риторика представителей ЦБ в последние дни, на наш взгляд, сместилась в более "ястребиную" сторону, что отражается в более высокой вероятности дополнительного повышения ставки в пятницу, 15 сентября. Впрочем, ужесточение риторики также может быть направлено на то, чтобы сформировать у рынка ожидания о более долгом удержании ключевой ставки на текущем уровне. В нашем базовом сценарии мы по-прежнему ждем, что ставка останется на уровне 12%, но не исключаем, что ЦБ может выбрать вариант ее повышения на 100-200 б.п."

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