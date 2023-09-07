Плавное ослабление рубля будет продолжаться до конца следующей недели - Банк "Санкт-Петербург"

Плавное ослабление рубля будет продолжаться до конца следующей недели, полагают аналитики банка "Санкт-Петербург".

"Рубль продолжил своё снижение к основным иностранным валютам в начале торгов четверга, закрепившись выше отметки 98,3 руб./$1. Вероятнее всего, плавное снижение курса будет продолжаться до конца следующей недели, когда локальную поддержку рублю смогут оказать новые объёмы продаваемой Банком России валюты и решение по ключевой ставке", - пишут эксперты.

Аналитики банка также обратили внимание на опубликованную еженедельную статистику по инфляции, показавшую, что индекс потребительских цен с 29 августа по 4 сентября вырос на 0,11% в недельном выражении по данным Росстата, что соответствует увеличению годовой инфляции до 5,19% с 5,03% неделей ранее. По их мнению, ускорение инфляции даёт всё больше оснований для ЦБ рассмотреть возможность очередного повышения ключевой ставки на 50-150 б.п. на заседании в следующую пятницу.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.