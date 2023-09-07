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07 сентября 2023 года 13:31

"Финам" присвоил рейтинг "покупать" префам Транснефти

"Финам" присвоил рейтинг "покупать" привилегированным акциям "Транснефти" с целевой ценой 176900 руб. за штуку на горизонте 12 месяцев, что предполагает потенциал роста 27,3% с текущих уровней, сообщается в аналитическом материале инвесткомпании.

"Привилегированные акции "Транснефти" могут стать одними из наиболее дивидендных в секторе по итогам года - наши прогнозы предполагают доходность 14,1%, - пишет эксперт Сергей Кауфман. - Индексации тарифов, контроль над издержками и рост дальности поставок позволяет компании уверенно наращивать прибыль, что и трансформируется в увеличение дивидендов. Другим позитивным фактором является высокая вероятность проведения долгожданного сплита акций в ближайшее время, что увеличило бы доступность акций "Транснефти" для розничных инвесторов. На наш взгляд, сочетание высокой дивидендной доходности и новостей относительно сплита делают привилегированные акции "Транснефти" привлекательными для покупок".

"Транснефть" - естественная монополия в области транспортировки нефти и нефтепродуктов. В начале года компания транспортировала около 83% всей нефти и 29% всех нефтепродуктов в России.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
 
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