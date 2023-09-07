Рынок акций РФ утром в четверг вернулся к росту, индекс Мосбиржи поднялся к 3260п

Москва. 7 сентября. Рынок акций РФ утром в четверг вернулся к росту после 2-дневной коррекции, индекс Мосбиржи поднялся в район 3260 пунктов на фоне ослабления рубля, высокой нефти (Brent торгуется выше $90 за баррель) и сокращения негативных настроений на внешних фондовых площадках.

К 11:00 МСК индекс Мосбиржи составил 3257,32 пункта (+0,4%), индекс РТС - 1042,34 пункта (+0,4%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже выросли в пределах 3,2%.

Доллар вырос до 98,44 рубля (+0,32 рубля).

Подорожали акции "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+3,2%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (+2,2%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+1,7%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+1,2%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+1,2% и +0,5% "префы"), "ОК "Русал" (MOEX: RUAL) (+0,8%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,7%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,6%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,5%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,4%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,4%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+0,3%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,3%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,2%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,2% и +0,2% "префы"), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,1%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,1%).

Подешевели акции "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-1,1%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,5%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-0,5%), расписки OZON (MOEX: OZON) (-0,5%), бумаги "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,3%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,2%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,2%), расписки TCS Group (MOEX: TCSG) (-0,2%), акции "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,1%).

По словам руководителя аналитического отдела ИК "Риком-Траст" Олега Абелева, в четверг можно ожидать роста рынка акций РФ благодаря бумагам валютных экспортеров, которые остаются бенефициарами ослабления рубля - спрос на валюту столь велик, что пока его ничто не может уменьшить.

Как отмечает ведущий аналитик по глобальным исследованиям "Открытие Инвестиции" Андрей Кочетков, рынок акций РФ сохраняет силу, несмотря на негативный внешний фон. Китай отчитался о своей внешней торговле: экспорт в августе упал на 8,8%, импорт - на 7,3%. Впрочем, товарооборот с РФ растет чемпионскими темпами.

В США в среду индексы акций снизились на 0,6-1,1% во главе с Nasdaq на опасениях нового витка инфляции из-за выросшей нефти.

Индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Non-Manufacturing) в августе увеличился до максимальных за полгода 54,5 пункта по сравнению с 52,7 пункта месяцем ранее. Таким образом, у Федеральной резервной системы появляется дополнительный аргумент в пользу ужесточения денежно-кредитной политики.

Экономическая активность в США в июле-августе росла сдержанными (modest) темпами, говорится в опубликованном в среду Федеральной резервной системой региональном обзоре, который по цвету обложки называют Beige Book ("Бежевая книга").

В отчетах ряда Федеральных резервных банков (ФРБ) говорилось, что потребители, возможно, исчерпали свои сбережения и больше полагаются на заимствования для сохранения уровня расходов. В большинстве регионов подъем потребительских цен в целом замедлился в последние два месяца, отмечается в документе.

В Азии в четверг также наблюдалась негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 снизился на 0,8%, австралийский ASX Australia - на 1,2%, южнокорейский Kospi просел на 0,6%, китайский Shanghai Composite - на 1,1%, гонконгский Hang Seng потерял 1,3%), в Европе динамика смешанная (индексы FTSE, DAX, CAC40 изменились на 0,1-0,2%), "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы снижаются на 0,1-0,4%).

Главное таможенное управление КНР в четверг сообщило, что объем экспорта в августе снизился на 8,8% в годовом выражении - до $284,87 млрд. Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, предусматривал сокращение на 9,2%. Китайский экспорт снижается уже четыре месяца подряд на фоне ослабления глобального спроса.

Объем импорта КНР в августе уменьшился на 7,3%, до $216,51 млрд, тогда как аналитики ожидали падения на 9%.

Тем временем, объем промышленного производства в ФРГ в июле сократился на 0,8% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщило Федеральное статистическое управление страны (Destatis). Эксперты, чью среднюю оценку приводит Trading Economics, ожидали снижения показателя на 0,5%.

На нефтяном рынке цены утром в четверг проседают перед публикацией статданных о запасах сырья в США.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $90,35 за баррель (-0,3% и +0,6% в среду), октябрьская цена WTI - $87,2 за баррель (-0,4% и +1% накануне).

Brent подорожала в среду седьмую сессию подряд, фьючерсы на WTI завершили ростом девятую сессию подряд - это самый длинный период непрерывного подъема цен с января 2019 года.

Поддержку рынку в последние дни оказывала информация о том, что Саудовская Аравия продлит добровольное сокращение добычи нефти в 1 млн б/с до конца 2023 года.

Внимание трейдеров в четверг направлено на отчет Минэнерго США (18:00 МСК). Эксперты, опрошенные S&P Global Commodity Insights, в среднем ожидают снижения запасов нефти в Штатах на прошлой неделе на 5,6 млн баррелей.

Данные Американского института нефти (API), обнародованные в ночь со среды на четверг, показали падение запасов нефти в стране за неделю, завершившуюся 1 сентября, на 5,521 млн баррелей.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции ПАО "Славнефть-Мегионнефтегаз" (MOEX: MFGS) (+27,4% и +19,7% "префы"), ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (MOEX: DVEC) (+16,4%), "Белона" (MOEX: BLNG) (+12,7%), ПАО "Нижнекамскшина" (MOEX: NKSH) (+11,4%), ПАО "Южуралникель" (MOEX: UNKL) (+9,3%), ПАО "ЧЗПСН-Профнастил" (MOEX: PRFN) (+6,4%).

Подешевели акции ПАО "Куйбышевазот" (MOEX: KAZT) (-11,2% и -6,7% "префы"), "Камчатскэнерго" (MOEX: KCHE) (-6%), ПАО "Таттелеком" (MOEX: TTLK) (-4,1%), ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (MOEX: UNAC) (-3,9%), ПАО "Яковлев" (MOEX: IRKT) (-3,8%).

Выручка Fix Price (MOEX: FIXP) (-1% ГДР) во II квартале выросла на 0,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 69,8 млрд рублей, говорится в сообщении компании. По итогам полугодия скорректированная EBITDA снизилась на 7,3%, до 24,1 млрд рублей; чистая прибыль выросла в 3,9 раза, достигнув 19,65 млрд рублей.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса Мосбиржи к 11:00 МСК составил 12,38 млрд рублей (из них 1,07 млрд рублей пришлось на акции "Московской биржи", 1,04 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 1,03 млрд рублей на акции "Газпрома").