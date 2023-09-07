Возможен подъем ставки ЦБ РФ в сентябре 2023г - "Солид Брокер"

Возможен еще один подъем ключевой ставки Банка России по итогам заседания 15 сентября 2023 года, считают аналитики инвестиционной компании "Солид Брокер".

"Годовая инфляция в России с 29 августа по 4 сентября ускорилась до 5,19% против 5,03% неделей ранее, говорится в обзоре Минэкономики. Отметим, что чуть ранее зампред ЦБ Алексей Заботкин заявил о том, что проинфляционные риски "остаются значительными". Соответственно, пока инфляция ускоряется, ни о каком снижении ставки речи идти не может. Более того, мы не исключаем еще одно повышение на заседании регулятора в следующую пятницу (15 сентября)", - указывают эксперты в комментарии.

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