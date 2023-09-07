Индекс РТС может протестировать 1000 пунктов в случае сохранения слабости рубля - "Велес Капитал"

Индекс РТС может протестировать 1000 пунктов в случае сохранения слабости рубля, полагает аналитик инвестиционной компании "Велес Капитал" Елена Кожухова.

"Индексы Мосбиржи и РТС накануне снизились на 0,5% и 1,1% соответственно, - напоминает эксперт. - Индикатор Мосбиржи воздержался от обновления годовых пиков и стремился к поддержке 3225 пунктов, закрепление ниже которой может предвещать движение в район 3170 пунктов. Долларовый РТС завершил день ниже поддержки 1040 пунктов, что указывает на риски тестирования 1000 пунктов в случае сохранения слабости рубля".

Российский фондовый рынок в начале торгов четверга может развить сдержанную нисходящую коррекцию ввиду отсутствия веских внутренних и внешних позитивных драйверов, считает Кожухова. По ходу сессии особый интерес, на взгляд аналитика, представляют финансовые и операционные результаты ритейлера Fix Price, давление на которые, вероятно, оказала высокая база сравнения с перспективой улучшения показателей во II полугодии. За рубежом ждут макроэкономических данных, а также выступлений представителей ФРС перед "периодом тишины" за неделю до заседания регулятора.

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