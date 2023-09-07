Ключевые события четверга в РФ и мире - SberCIB

Аналитики SberCIB Investment Research обращают внимание на ключевые события четверга в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будут операционные результаты Fix Price и макростатистика:

- Операционные результаты Fix Price за 3К23;

- Официальный отчет Минэнерго США по запасам углеводородов за неделю;

- Промышленное производство в Германии за июль.

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