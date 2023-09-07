Цена нефти, вероятно, закрепится в диапазоне $90-91/барр. в четверг - SberCIB

Котировки нефти марки Brent, вероятно, закрепятся в диапазоне $90-91 за баррель на торгах в четверг, а рубль продолжит ослабление, говорится в комментарии аналитиков SberCIB Investment Research.

"Баррель Brent в среду подорожал на $0,54 до $90,6. По предварительным данным, запасы нефти и нефтепродуктов в США за неделю снизились больше, чем ожидалось. Это поддержало нефтяные котировки. В четверг утром нефть торгуется выше $90 за баррель и в течение дня останется в пределах $90-91 за баррель", - пишут эксперты инвестбанка.

Рубль в среду подешевел ещё на 0,6%, до 98,4 за доллар, отмечается далее в комментарии. Обороты торгов на валютном рынке были по-прежнему невелики. Валютный рынок почти не отреагировал на решение Банка России увеличить продажи юаней до 21,4 млрд рублей в день в период с 14 по 22 сентября. Аналитики допускают, что ослабление рубля продолжится, пока не наступит этот период увеличения продаж юаней и пока экспортёры не нарастят продажи иностранной валюты для уплаты налогов.

"Доходности краткосрочных ОФЗ (со сроком погашения до 5 лет) повысились в среду в среднем на 50 б. п., более длинных - в среднем на 15 б. п., - констатируют стратеги SberCIB. - Причина в жёстких комментариях Банка России. Оба аукциона ОФЗ, запланированные на 6 сентября, были признаны несостоявшимися из-за отсутствия заявок по приемлемым уровням цен. В четверг доходности ОФЗ, вероятно, продолжат расти. Этому может способствовать ускорение недельной инфляции в России в период с 29 августа по 4 сентября до 0,11% (неделей ранее она составляла 0,03%)".

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