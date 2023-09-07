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07 сентября 2023 года 09:52

Цены рублевых корпбондов в четверг могут вновь снизиться в ожидании дальнейшего ужесточения ДКП

Москва. 7 сентября. Котировки рублевых корпоративных облигаций в четверг могут вновь снизиться в ожидании дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики ЦБ РФ после довольно "жестких" комментариев регулятора, прозвучавших в последние дни, а также на фоне негативных сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Фондовые индексы США завершили снижением торги в среду, инвесторы оценивали недавний рост цен на нефть и его возможные последствия для инфляции. Нефть эталонных марок подорожала до максимумов с ноября прошлого года на планах Саудовской Аравии и России продлить добровольное сокращение добычи до конца 2023 года. Это снизило аппетит к риску на большинстве финансовых рынков, а доходность 10-летних гособлигаций США вплотную подобралась к достигнутым ранее многолетним максимумам.

Участники рынка также ожидали публикации регионального экономического обзора Федеральной резервной системы (ФРС) Beige Book в среду (после закрытия биржевых торгов) и новых данных по рынку труда США в четверг.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) опускаются в четверг утром после того, как Уолл-стрит снизилась накануне на фоне опасений по поводу повышения процентных ставок. В среду стало известно, что индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Non-Manufacturing) в августе увеличился до максимальных за полгода 54,5 пункта по сравнению с 52,7 пункта месяцем ранее. Таким образом, у ФРС появляется дополнительный аргумент в пользу ужесточения денежно-кредитной политики. Значение японского индекса Nikkei 225 по итогам торгов уменьшилось на 0,75%. До этого он поднимался восемь сессий подряд. Южнокорейский индекс Kospi к 8:32 МСК опустился на 0,8%. Австралийский S&P/ASX 200 к 8:32 МСК упал на 1,3%.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:36 МСК снизился на 0,8%, гонконгский Hang Seng - на 1,1%. Рынок оценивает данные о внешнеторговом балансе КНР. Главное таможенное управление страны в четверг сообщило, что объем экспорта в августе снизился на 8,8% в годовом выражении - до $284,87 млрд. Консенсус-прогноз экспертов предусматривал сокращение на 9,2%. Китайский экспорт снижается уже четыре месяца подряд на фоне ослабления глобального спроса. Объем импорта в августе уменьшился на 7,3%, до $216,51 млрд, тогда как аналитики ожидали падения на 9%.

В свою очередь цены на нефть опускаются в четверг перед публикацией отчета министерства энергетики США о запасах энергоносителей в стране за прошлую неделю. Стоимость ноябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:20 мск составила $90,32 за баррель, что на 0,31% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. В среду эти контракты подорожали на 0,6%, до $90,6 за баррель, максимума с 16 ноября. Цена фьючерсов на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи опустилась к этому времени на 0,34%, до $87,24 за баррель. По итогам предыдущих торгов стоимость этих контрактов выросла на 1%, до $87,54 за баррель, самого высокого значения с 11 ноября.

Поддержку нефтяному рынку в последние дни оказывала информация о том, что Саудовская Аравия продлит добровольное сокращение добычи нефти в 1 млн б/с до конца 2023 года. Внимание трейдеров в четверг будет направлено на отчет Минэнерго США, который будет опубликован в 18:00 мск. Эксперты, опрошенные S&P Global Commodity Insights, в среднем ожидают снижения запасов нефти в Штатах на прошлой неделе на 5,6 млн баррелей. Данные Американского института нефти (API), обнародованные в ночь со среды на четверг, показали падение запасов нефти в стране за неделю, завершившуюся 1 сентября, на 5,521 млн баррелей.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций 6 сентября практически не изменилась по сравнению с предыдущим торговым днем и осталась заметно ниже средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 5,98 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 4,388 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали умеренное снижение.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов в среду снизился на 0,35% и составил 107,24 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день потерял 0,32%, опустившись до 859,54 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах падения оказались облигации "Новотранс-001Р-03" (-1,04%), "ГК Самолет БО-П12" (-1,01%) и "Норникель (MOEX: GMKN) БО-001P-02" (-0,92%), а в лидерах повышения - облигации "Магнит БО-004Р-01" (+0,37%), "ЕвразХолдинг Финанс-002P-01R" (+0,24%) и "Сбербанк-002Р-01" (+0,11%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) установило ставку 6-го купона бессрочных облигаций серии 001Б-07 объемом 10 млрд рублей на уровне 13,13% годовых. РЖД разместили выпуск в декабре 2020 года. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 7,25% годовых. Ставка 2-20-го купонов установлена в размере премии 175 базисных пунктов к 7-летним ОФЗ. Номинал одной бумаги - 1 млн рублей. По бумагам каждые 5 лет с момента начала обращения предусмотрены call-опционы. Длительность 1-го купонного периода - 275 дней, далее купоны полугодовые. Структура выпуска предполагает, что после 2-го колл-опциона (через 10 лет) и каждые последующие пять лет купоны будут пересматриваться. Через 10 лет после размещения и каждые последующие пять лет step-up составит 95 базисных пунктов.

ООО "Пионер-лизинг" (Чебоксары) установило ставку 48-го купона облигаций серии БО-П03 объемом 400 млн рублей на уровне 18% годовых. Размещение выпуска номинальным объемом 400 млн рублей началось 26 ноября 2019 года и закончилось 28 августа 2020 года. Купоны ежемесячные. Срок обращения выпуска - 10 лет. Облигации размещались в рамках программы биржевых облигаций компании серии 001Р объемом 10 млрд рублей, которую "Московская биржа" зарегистрировала 20 апреля 2018 года. В рамках программы бумаги могут размещаться на срок до 20 лет, сама программа бессрочная.

ПАО "Трансфин-М" (MOEX: TRFM) 8 сентября досрочно погасит выкупленные по оферте 4 млн 214 тыс. облигаций серии 001Р-06. Компания разместила 10-летний выпуск в сентябре 2019 года по ставке 9,75% годовых, реализовав 84,28% эмиссии на 4,2 млрд рублей. Ставка текущего купона - 10,5% годовых.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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