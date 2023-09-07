Вероятно сохранение давления на котировки ОФЗ в четверг - ПСБ

Вероятно сохранение давления на котировки рублевых гособлигаций в течение торговой сессии в четверг, возможен рост спроса на замещающие облигации после погашения суверенного выпуска евробондов, полагает управляющий по анализу банковского и финансового рынков Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Грицкевич.

"Кривая ОФЗ в среду поднялась на 13-50 б.п. в зависимости от срочности из-за роста ожиданий сохранения жесткой монетарной политики ЦБ продолжительное время после комментариев представителей Банка России. Котировки реагируют на рост рисков дополнительного повышения ставки в сентябре до 13-13,5% годовых. Пока дисбалансы на валютном рынке сохраняются, формируя повышенные инфляционные риски, - указывает эксперт в комментарии. - Объявленные в среду меры по временному увеличению продажи валюты ЦБ оказали краткосрочное действие на рубль и в целом будут компенсированы повышенным спросом на валюту после погашения суверенного выпуска еврооблигаций на $3 млрд в рублях 16 сентября. Отметим, что частично средства от погашения выпуска могут быть направлены в корпоративные замещающие облигации, что будет способствовать росту котировок в данном сегменте рынка. Доходности ОФЗ продолжат двигаться вслед за рублем, в четверг ожидаем сохранение давления на котировки госбумаг".

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