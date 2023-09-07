Рынки снижаются

Уолл-стрит закрылась в минусе в среду на опасениях нового витка инфляции. Фондовые индексы стран АТР опускаются на торгах в четверг. Цены на нефть снижаются в четверг утром.

Фондовые индексы США завершили снижением торги в среду, инвесторы оценивали недавний рост цен на нефть и его возможные последствия для инфляции.

Нефть эталонных марок подорожала до максимумов с ноября прошлого года на планах Саудовской Аравии и России продлить добровольное сокращение добычи до конца 2023 года. Это снизило аппетит к риску на большинстве финансовых рынков, а доходность 10-летних гособлигаций США вплотную подобралась к достигнутым ранее многолетним максимумам.

"Пессимизм на рынке сохраняется, и позитивных факторов пока не видно. Цены на нефть остаются высокими, и вместе с ними растут и страхи по поводу инфляции", - написала Сюзанна Стритер из Hargreaves Lansdown.

"Быки" нефтяного рынка танцуют от радости, однако заметный рост котировок может стать проблемой для центробанков и финансовых рынков, которые приукрашивали текущую картину замедления инфляции. Если распродажа на рынке облигаций действительно вызвана ростом инфляционных ожиданий, то это станет плохой новостью для рынков", - отметил управляющий партнер SPI Asset Management Стивен Иннес.

Участники рынка также ждут публикации регионального экономического обзора Федеральной резервной системы (ФРС) Beige Book в среду и новых данных по рынку труда США в четверг.

Между тем в среду стало известно, что дефицит внешнеторгового баланса США в июле увеличился на 2% относительно предыдущего месяца - до $65 млрд. Согласно пересмотренным данным, в июне отрицательное сальдо торгового баланса составляло $63,7 млрд, а не $65,5 млрд, как было объявлено ранее. Аналитики в среднем прогнозировали рост до $68 млрд.

Акции Amazon.com Inc. (SPB: AMZN) подешевели на 1,4% на слухах, что Федеральная торговая комиссия (FTC) может подать антимонопольный иск против компании, поскольку она не представила американскому регулятору предложений, которые могли бы смягчить его опасения.

Канадский трубопроводный оператор Enbridge Inc. договорился о покупке трех американских газораспределительных компаний у Dominion Energy (SPB: D) в рамках сделки на $14 млрд. Цена бумаг Dominion Energy опустилась на 1,8%.

Капитализация Roku Inc. (SPB: ROKU) выросла на 2,9% после того, как выпускающая стриминговое оборудование компания объявила о сокращении штата на 10% и повысила прогноз выручки на третий квартал.

Бумаги Apple Inc. (SPB: AAPL) упали на 3,6% на сообщениях СМИ о том, что власти Китая запретили чиновникам использовать iPhone и другие устройства иностранных брендов на работе.

Рыночная стоимость AMC Entertainment (SPB: AMC) рухнула на 37%, до исторического минимума. Американский оператор сети кинотеатров анонсировал размещение до 40 млн новых акций, что равняется около 7,7% акционерного капитала.

Dow Jones Industrial Average опустился на 0,57% и составил 34443,19 пункта. Лидерами снижения в индексе, помимо Apple, стали акции Boeing Co. (SPB: BA), подешевевшие на 2,1%.

Значение Standard & Poor''s 500 понизилось на 0,7% - до 4465,48 пункта.

Nasdaq Composite упал на 1,06% и составил 13872,47 пункта.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) опускаются в ходе торгов в четверг после того, как Уолл-стрит снизилась накануне на фоне опасений по поводу повышения процентных ставок.

В среду стало известно, что индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Non-Manufacturing) в августе увеличился до максимальных за полгода 54,5 пункта по сравнению с 52,7 пункта месяцем ранее. Таким образом, у Федеральной резервной системы появляется дополнительный аргумент в пользу ужесточения денежно-кредитной политики.

Значение японского индекса Nikkei 225 к 8:30 МСК уменьшилось на 0,6%. До этого он поднимался восемь сессий подряд.

В Токио заметно дешевеют акции технологической Advantest (-5,6%), производителя подшипников NTN Corp. (-4,9%) и выпускающей электродвигатели Nidec Corp. (-4,5%).

При этом бумаги Nippon Sheet Glass, Tobu Railway и Nippon Paper Industries растут в цене на 4%, 3,5% и 3,1% соответственно.

Инвесторы также ожидают публикации в пятницу окончательных данных об изменении ВВП Японии во втором квартале.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:36 МСК опустился на 0,8%, гонконгский Hang Seng - на 1,1%.

Рынок оценивает данные о внешнеторговом балансе КНР.

Главное таможенное управление страны в четверг сообщило, что объем экспорта в августе снизился на 8,8% в годовом выражении - до $284,87 млрд. Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, предусматривал сокращение на 9,2%. Китайский экспорт снижается уже четыре месяца подряд на фоне ослабления глобального спроса.

Объем импорта в августе уменьшился на 7,3%, до $216,51 млрд, тогда как аналитики ожидали падения на 9%.

В материковом Китае заметно теряют в рыночной стоимости технологические Luxshare Precision (-4,1%), Semiconductor Manufacturing (-6,1%), Talkweb Information (-2%), Naura Technology (-4,5%) и Foshan Blue Rocket (-7%).

На Гонконгской фондовой бирже в числе лидеров падения находятся акции сайта путешествий Trip.com (-3,6%), производителя электроники Lenovo (-2,9%), ритейлера JD.com Inc. (SPB: JD) (-2,8%), интернет-компании Meituan (SPB: 3690) (-2,6%) и оператора казино Sands China (SPB: 1928) (-2,3%).

Вместе с тем цена акций CNOOC повышается на 1,4%, PetroChina Co. (SPB: 857) - на 2,7%, Xiaomi (SPB: 1810) - на 1,5%.

В субботу инвесторы ждут публикации данных о динамике потребительских цен и цен производителей в Китае в августе.

Южнокорейский индекс Kospi к 8:32 МСК уменьшился на 0,8%.

Рыночная стоимость сталелитейной Posco снижается на 2,6%, автопроизводителя Hyundai Motor - на 0,3%.

Между тем котировки акций Samsung Electronics Co., крупнейшего мирового производителя полупроводниковой продукции и смартфонов, растут на 0,3%.

Австралийский S&P/ASX 200 к 8:32 МСК опустился на 1,3%.

Профицит внешнеторгового баланса Австралии в июле сократился до минимальных с февраля 2022 года 8,04 млрд австралийских долларов ($5,12 млрд) по сравнению с пересмотренными в сторону уменьшения 10,27 млрд долларов в июне, сообщило Австралийское бюро статистики (Australian Bureau of Statistics, ABS). Экспорт в позапрошлом месяце снизился на 2%, импорт вырос на 3%.

На торгах в Сиднее уменьшается капитализация сырьевых компаний, в том числе BHP Group - на 2,3%, Fortescue Metals - на 1,9%, Rio Tinto - на 2,4%, Pilbara Minerals - на 1,4%, Woodside Energy - на 1,5%.

Цены на нефть опускаются в четверг перед публикацией отчета министерства энергетики США о запасах энергоносителей в стране за прошлую неделю.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:15 мск составляет $90,3 за баррель, что на $0,3 (0,33%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. В среду эти контракты подорожали на $0,56 (0,6%), до $90,6 за баррель, максимума с 16 ноября.

Цена фьючерсов на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустилась к этому времени на $0,35 (0,4%), до $87,19 за баррель. По итогам предыдущих торгов стоимость этих контрактов выросла на $0,85 (1%), до $87,54 за баррель, самого высокого значения с 11 ноября.

Brent подорожала в среду седьмую сессию подряд. Фьючерсы на WTI завершили ростом девятую сессию подряд - это самый длинный период непрерывного подъема цен с января 2019 года.

Поддержку рынку в последние дни оказывала информация о том, что Саудовская Аравия продлит добровольное сокращение добычи нефти в 1 млн б/с до конца 2023 года.

Внимание трейдеров в четверг направлено на отчет Минэнерго США, который будет опубликован в 18:00 мск. Эксперты, опрошенные S&P Global Commodity Insights, в среднем ожидают снижения запасов нефти в Штатах на прошлой неделе на 5,6 млн баррелей.

Данные Американского института нефти (API), обнародованные в ночь со среды на четверг, показали падение запасов нефти в стране за неделю, завершившуюся 1 сентября, на 5,521 млн баррелей.