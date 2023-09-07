Акции Селигдара сохраняют долгосрочную инвестиционную привлекательность - "Газпромбанк Инвестиции"

Акции "Селигдара" остаются долгосрочной "историей роста" и сохраняют инвестиционную привлекательность, считают аналитики "Газпромбанк Инвестиции".

"Эмитент, на наш взгляд, остается долгосрочной "историей роста" благодаря потенциальному росту добычи золота на проектах "Хвойный" и "Кючус", а также олова на проекте "Пыркакайские штокверки". Первую отдачу от запуска "Хвойного" компания планирует получить уже в 2025 году, что может увеличить как выручку, так и чистую прибыль "Селигдара". Несмотря на бумажный убыток по итогам полугодия 2023 года, компания получила более 11,2 млрд рублей свободного денежного потока благодаря высвобождению оборотного капитала. Акции золотодобытчика по-прежнему входят в наш модельный портфель и остаются инвестиционно привлекательными в долгосрочной перспективе", - указывают эксперты в комментарии.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.