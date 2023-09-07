Индекс Мосбиржи пока сохраняет шансы на рост в среднесрочной перспективе - БКС Экспресс

Индекс Мосбиржи в целом пока сохраняет шансы на рост в среднесрочной перспективе при стабильности текущего фона, считает эксперт БКС Экспресс Василий Карпунин.

"С одной стороны, сейчас общим среднесрочным фактором поддержки нашего фондового рынка выступают относительно высокие цены на нефть, а также слабость курса рубля. С другой - слабость индекса Мосбиржи в среду можно списать на общий рост доходностей безрисковых долговых инструментов. Стремительное падение облигаций делает их все более конкурентными и привлекательными относительно акций, - пишет аналитик в обзоре. - По индексу по-прежнему актуальна общая восходящая тенденция. Ближайшие цели и уровни технического сопротивления расположены в районе 3300-3320 пунктов. Критической перекупленности не наблюдается. Ближайшие поддержки находятся в районе 3160-3185 пунктов, однако ситуация пока не располагает к их пробою вниз. В целом сохраняются шансы на рост в среднесрочной перспективе при стабильности текущего фона. Наиболее благоприятная конъюнктура сейчас складывается для акций нефтяного сектора".

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