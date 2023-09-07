Цена нефти около $90/барр. среднесрочно выглядит вполне устойчивой - БКС Экспресс

Уровни около $90 за баррель нефти марки Brent выглядят вполне устойчивыми в среднесрочной перспективе, говорится в обзоре аналитиков БКС Экспресс.

"Нефтяные контракты продолжали торговаться в позитивном ключе в среду на новостях от Саудовской Аравии и России. Также поддерживала покупки свежая статистика от API, вновь указавшая на значительное падение запасов нефти и бензина в недельном выражении. Фьючерсы на нефть марки Brent нашли локальное сопротивление в районе отметки $91 за баррель. Поскольку ключевые драйверы уже в цене, а предыдущие $9 пролетели за считанные дни (с $82 до $91 за 8 дней), давление со стороны фиксирующих прибыль спекулянтов в ближайшие дни может возрасти, - отмечают эксперты. - В четверг EIA опубликует статистику по запасам, которая может стать финальной точкой в краткосрочной волне роста. В то же время среднесрочно уровни в районе $90 за баррель выглядят вполне устойчивыми. Даже если коррекция окажется глубокой, рассматривать сценарии с разворотом пока преждевременно. Более того, при появлении новых драйверов цели по инструменту вполне могут сместиться в район $94-95 за баррель".

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