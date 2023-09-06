Рынок акций РФ просел ниже 3250п по индексу Мосбиржи вслед за миром, откат сдерживался ослаблением рубля

Москва. 6 сентября. Рынок акций РФ в среду скорректировался вниз вслед за мировыми фондовыми площадками, индекс Мосбиржи опустился ниже 3250 пунктов, при этом откат сдерживался стабилизацией нефти Brent на уровне $90 за баррель и ослаблением рубля, несмотря на новости от ЦБ РФ. В лидерах снижения выступили бумаги финансовых и металлургических компаний, во "втором эшелоне" выстрелили бумаги ПАО "Куйбышевазот" (+39,8%), раллировали вторые торги подряд без новостей на рекордных оборотах акции ПАО "Русолово" (+13%).

По итогам торгов индекс Мосбиржи составил 3245,47 пункта (-0,6%), индекс РТС - 1038,58 пункта (-1,2%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже снизились в пределах 3,1%.

Доллар к 18:50 МСК вырос до 98,45 рубля (+0,55 рубля), утром курс на новостях от ЦБ РФ падал до 97,4 руб./$1.

Банк России с 14 по 22 сентября равномерно продаст на рынке валюту общим объемом 150 млрд руб., ежедневный объем операций составит 21,4 млрд руб. вместо 2,3 млрд руб., сообщил в среду регулятор.

ЦБ РФ также временно ускорит проведение операций на валютном рынке в рамках инвестирования средств ФНБ. Оставшийся объем валюты в рамках инвестирования ФНБ будет равномерно реализован с 25 сентября 2023 г. по 31 января 2024 г.

Подешевели расписки TCS Group (MOEX: TCSG) (-3,1%), акции "Северстали" (MOEX: CHMF) (-3,1%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-2,8%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-2,6%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-2,1%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-2,1%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-2%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-1,8%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-1,8%), расписки OZON (MOEX: OZON) (-1,6%), бумаги "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-1,1%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,8% и -0,7% "префы"), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,7%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,6%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,6%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,5%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,3% и -0,6% "префы"), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,2%), "ОК "Русал" (MOEX: RUAL) (-0,1%).

Подорожали акции "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+1,9%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+1%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,8%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,6%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (+0,5%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,2%).

Как отмечает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова, рынок акций в среду продолжил коррекцию вниз, откат индекса МосБиржи сдерживался ослаблением рубля, несмотря на новости от ЦБ РФ.

Объявление Банка России об увеличении продаж валюты в рамках операции "зеркалирования" покупок валюты в ФНБ в 10 раз оказало небольшую поддержку рублю, однако уже во второй половине торгов снижение курса возобновилось. Кроме того, фондовому рынку пока непонятен механизм обмена заблокированными активами с нерезидентами и его последствия для рубля и котировок российских акций, полагает аналитик.

Нефть Brent стабилизировалась в районе $90 за баррель после тестирования отметки $91 накануне. Прогноз для индекса МосБиржи на торги 7 сентября - диапазон 3200-3300 пунктов, полагает Мильчакова.

По словам инвестиционного стратега "БКС Мир инвестиций" Александра Бахтина, катализатором коррекции рынка акций РФ выступил ценовой спад в сырьевых товарах на фоне роста глобального доллара. Кроме того, после продолжительной волны роста по ряду инструментов уже наблюдалась перегретость, и появился удобный момент для ее частичного снятия.

Внешний фон также не благоволил покупателям: большинство ключевых мировых биржевых индексов торговались в "минусе". Объем производственных заказов в Германии в июле обрушился на 11,7% м/м, в то время как прогнозировалось снижение всего на 4,0%; в июне этот показатель вырос на 7,6%. Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг США за август опустился ниже прогноза.

"С учетом того, что рубль остается относительно слабым, а цены на нефть достаточно комфортными, импульс в направлении годовых максимумов на этой неделе еще возможен. Наш прогноз по индексу МосБиржи на 7 сентября - 3200-3300 пунктов", - говорит Бахтин.

Как отмечает главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Алексей Головинов, индекс Мосбиржи провел торги в среду вблизи отметки 3250 пунктов, большинство бумаг оказались в "минусе" по итогам дня.

Вновь выделялись акции эмитентов химической промышленности: все бумаги оказались в ощутимом "плюсе" без каких-либо значимых новостей. Особенно порадовали акции "Акрона" (MOEX: AKRN) (+7,1%), которые долгое время находились в боковике, а в среду поднялись выше отметки 20 тыс. руб. - это максимум на закрытие торгов с апреля 2022 года, отметил аналитик.

Поддержку акциям АФК "Система" оказали сообщения о том, что несколько компаний из IT и с/х до конца года могут провести IPO. В портфеле АФК есть агрохолдинг "Степь", вероятно, инвесторы ожидают, что речь идет именно про эту компанию. Небольшой "плюс" показали акции Мосбиржи на фоне ряда факторов: во-первых, обновленная стратегия компании сейчас находится на согласовании в ЦБ; во-вторых, растет вероятность повышения ставки Центробанком, что еще сильнее увеличит доходы Мосбиржи. Явным аутсайдером в среду выступил сектор горной добычи и металлургии - сильнее остальных просели акции сталелитейных компаний, продолжив откатываться от годовых максимумов.

В четверг можно ожидать смешанной динамики на рынке, индекс МосБиржи будет двигаться в диапазоне 3230-3270 пунктов. Инвесторы пока игнорируют рост цен на нефть, отдавая предпочтение акциям второго и третьего эшелонов. Вероятно, эта тенденция сохранится. В любом случае, сильного снижения рынка не ожидается, по мере возвращения спроса на "голубые фишки" индекс МосБиржи продолжит движение вверх, считает Головинов.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, заявление ЦБ РФ о намерении ускорить проведение операций на валютном рынке в рамках инвестирования средств ФНБ и с 14 по 22 сентября равномерно продать валюту в общем объеме 150 млрд руб. оказало ограниченную поддержку рублю.

Акции "Акрона" выросли без конкретных фундаментальных причин. Не исключено, что интерес к бумагам производителя удобрений наряду с акциями "ФосАгро" (MOEX: PHOR) был обеспечен данными СМИ об увеличении закупок российских удобрений Германией в I полугодии текущего года в 3,3 раза по сравнению со средним значением предыдущих 5 лет, полагает Кожухова. В СМИ также сообщается, что темпы падения экспорта удобрений из России в Евросоюз более низкие, нежели других ресурсов (нефти, газа, угля и металлов), отметила аналитик.

Нефтяные цены с технической точки зрения сохраняют настрой на среднесрочный рост с перспективой возвращения сорта Brent в район $91,5 за баррель и развития повышения к $94 и выше, но для подтверждения позитивного сценария стоит дождаться закрепления котировок выше $90 по итогам сессии. При умеренно коррекционном сценарии целью снижения цен может стать район $85 за баррель, а при более негативном - район $82,5 за баррель, где проходит линия среднесрочного восходящего тренда. С фундаментальной точки зрения помешать росту нефти могло бы дальнейшее ухудшение настроений на фондовых площадках США, Европы и Китая из-за усиления беспокойства в отношении более ограниченного спроса на "черное золото". При мировом уходе от риска цены на нефть также могут не устоять у текущих вершин, полагает Кожухова.

Как отмечает ведущий аналитик по глобальным исследованиям компании "Открытие Инвестиции" Андрей Кочетков, на рынке акций РФ среди аутсайдеров остаются металлурги, которые игнорируют выгодную динамику рубля.

Металлурги остаются под давлением из-за внешней ситуации, включая слабость экономики Китая. Кроме того, перспективы снижения привлекательности льготной ипотеки и высокая вероятность дальнейшего повышения ставки ЦБ РФ могут негативно отразиться на спросе строителей на металл. Для нефтяников ситуация остается вполне благоприятной, так как цены удерживаются на многомесячных максимумах. При этом динамика курса рубля пока не предполагает снижения рублевых доходов, считает аналитик.

Серия негативной статистики по Китаю и еврозоны не смогла убедить инвесторов, что ЕЦБ может взять паузу на сентябрьском заседании. Провал германских производственных заказов в июле является еще одним доказательством грядущей рецессии, полагает аналитик.

В среду на рынках Азии преобладала негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 подрос на 0,6%, австралийский ASX Australia снизился на 0,7%, южнокорейский Kospi - на 0,7%, китайский индекс Shanghai Composite подрос на 0,1%, гонконгский Hang Seng потерял 0,04%), "минусуют" Европа (индекс FTSE топчется на месте, DAX и CAC 40 просели на 0,2-0,6%) и США (индексы к 18:50 МСК снизились на 0,6-1% во главе с Nasdaq).

Объем заказов промышленных предприятий Германии в июле упал на 11,7% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщило министерство экономики. Консенсус-прогноз аналитиков, который приводит Trading Economics, предусматривал снижение на 4%.

На нефтяном рынке вечером в среду цены вернулись к росту после локальной коррекции, поддержку оказывают планы Саудовской Аравии и России продлить добровольное сокращение добычи до конца 2023 года.

Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК в среду составила $90,22 за баррель (+0,2% и +1,2% накануне), октябрьская цена WTI - $87,07 за баррель (+0,4% и +1,3% во вторник).

Саудовская Аравия продлит добровольное сокращение добычи нефти в 1 млн б/с до конца 2023 года, сообщило во вторник государственное агентство королевства со ссылкой на официальный источник в министерстве энергетики.

Кроме того, вице-премьер России Александр Новак сообщил журналистам, что Россия продлит добровольное сокращение поставок нефти на мировые рынки до конца текущего года (на 300 тыс. б/с).

Во "втором эшелоне" на Мосбирже снизились акции ПАО "Лензолото" (MOEX: LNZL) (-9,7% и -8,4% "префы"), "МГТС" (MOEX: MGTS) (-8,1%), "Соллерса" (MOEX: SVAV) (-7,6%), ПАО "Ашинский металлургический завод" (MOEX: AMEZ) (-7,1%), расписки Softline (MOEX: SFTL) (-6,8%), бумаги ПАО "Центральный телеграф" (MOEX: CNTL) (-6,4%), ПАО "РН-Западная Сибирь" (MOEX: CHGZ) (-6,3%), ПАО "Нефтекамский автозавод" (MOEX: NFAZ) (-5,8%), ПАО "Бурятзолото" (MOEX: BRZL) (-5,1%).

Выросли бумаги ПАО "Куйбышевазот" (+39,8% и +39,4% "префы"), ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (MOEX: DVEC) (+16,1%), ПАО "Коршуновский ГОК" (MOEX: KOGK) (+14,3%), "префы" ПАО "Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез" (MOEX: JNOS) (+13,4%), бумаги ПАО "Русолово" (+13%, объем торгов достиг 13 млрд рублей), ПАО "Астраханьэнергосбыт" (MOEX: ASSB) (+10,5%), "Глобалтрак менеджмент" (MOEX: GTRK) (+10%), ПАО "Казаньоргсинтез" (MOEX: KZOS) (+9%), ПАО "Нижнекамскшина" (MOEX: NKSH) (+8,5%), "ОГК-2" (MOEX: OGKB) (+8,5%).

ПАО "Куйбышевазот" во вторник ввело новую установку по производству популярного удобрения - аммиачной селитры, сообщила пресс-служба регионального правительства. "Новая установка гранулирования и выпарки аммиачной селитры не имеет аналогов в России по единичной проектной мощности, которая составляет 2,3 тыс. тонн в сутки", - говорится в сообщении. Инвестиции в проект составили 5 млрд рублей.

Совет директоров ПАО "ОГК-2" принял решение о созыве 10 октября внеочередного собрания акционеров по вопросу допэмиссии 48,3 млрд акций, сообщила компания. Общая номинальная стоимость размещаемых акций составит 17,5 млрд руб., номинал одной акции - 0,3627 руб. Акции предлагается разместить по закрытой подписке. Дополнительные акции могут быть оплачены денежными средствами или путем зачета денежных требований к ОГК-2.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса Мосбиржи за день составил 61,77 млрд рублей (из них 7,19 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 6,85 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 4,87 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа").