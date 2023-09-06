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06 сентября 2023 года 19:45

Рубль в среду возобновил падение к основным валютам на фоне общемирового снижения интереса к риску

Москва. 6 сентября. Доллар США, евро и китайский юань развернулись вверх в ходе вечерних торгов и умеренно укрепились на Московской бирже по итогам среды. Рубль возобновил падение к бивалютной корзине на фоне глобального снижения интереса к риску, вызванного опасениями новой волны инфляции и замедлением темпов экономического роста.

Курс доллара США составил 98,12 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 21,75 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Доллар поднялся выше 98 руб. впервые с 15 августа. Евро к этому времени стоил 105,46 руб./EUR1, подорожав на 55 копеек. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 36,7 копейки - до 101,43 руб. Курс китайского юаня подрос на 2,2 копейки - до 13,4 руб.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль в ходе вечерних торгов развернулся вниз к основным валютам после повышения в первой половине дня и завершил среду умеренным ослаблением к доллару, евро и юаню на фоне общемирового выхода инвесторов из рисковых активов, связанного с опасениями ускорения инфляции. Участники глобального рынка полагают, что очередная волна ускорения инфляции приведет к дальнейшему ужесточению денежно-кредитной политики мировыми центробанками и замедлению темпов мирового экономического роста.

Ранее в ходе торгов рубль укреплялся на решении Банка России увеличить объем продажи валюты в рамках зеркалирования операций, связанных с инвестированием средств ФНБ. С 14 по 22 сентября 2023 года регулятор продаст на рынке валюту объемом 150 млрд рублей, ежедневный объем продаж вырастет до 21,4 млрд рублей против 2,3 млрд рублей ранее, говорится в сообщении ЦБ.

Корректировку дневного объема операций Банк России объяснил погашением 16 сентября 2023 года валютного выпуска еврооблигаций РФ. Объем этого выпуска составляет $3 млрд. Выплаты держателям еврооблигаций в соответствии с указом президента РФ будут осуществляться Минфином в рублях. В связи с этим часть держателей евробондов после их погашения может предъявить дополнительный спрос на иностранную валюту, отмечает ЦБ.

"В этих условиях решение о перераспределении продаж иностранной валюты в рамках операций по зеркалированию сделок, связанных с инвестированием средств ФНБ, будет способствовать удовлетворению возможного дополнительного спроса на иностранную валюту и снижению волатильности на валютном рынке в этот период", - подчеркнул Банк России.

Оставшийся объем иностранной валюты, подлежащий продаже в рамках инвестирования средств ФНБ в первом полугодии 2023 года, будет равномерно реализован в период с 25 сентября 2023 года по 31 января 2024 года.

ЦБ ранее сообщил, что с 10 августа и до конца 2023 года не будет осуществлять операции с иностранной валютой на внутреннем рынке в рамках зеркалирования регулярных операций Минфина, связанных с реализацией бюджетного правила. Проводить операции по продаже валюты в рамках использования средств Фонда национального благосостояния регулятор продолжит.

Минфин в августе впервые с февраля прошлого года перешел к покупкам иностранной валюты/золота в рамках бюджетного правила. Так, с 7 сентября по 5 октября ведомство планирует направить на покупку иностранной валюты/золота в рамках бюджетного правила средства объемом 276,16 млрд рублей, ежедневный объем покупок составит эквивалент 13,15 млрд рублей. С 7 августа по 6 сентября ежедневный объем покупок составлял 1,8 млрд рублей (общий объем - 40,5 млрд рублей).

Тема остатков на счетах российских экспортеров в рупиях затрагивалась на встрече глав МИД России и Индии в Джакарте, Индия прилагает усилия для решения этого вопроса, заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко.

"Тема затрагивалась в ходе переговоров. Наши индийские друзья знают о проблеме и прилагают усилия, чтобы ее решить к взаимному удовлетворению", - сказал Руденко журналистам.

Министры иностранных дел России и Индии Сергей Лавров и Субраманьям Джайшанкар провели встречу на полях Восточноазиатского саммита в Джакарте в среду.

Ранее экс-глава банка "Открытие" и бывший министр финансов Михаил Задорнов заявил, что еще одной неочевидной причиной наблюдаемого ослабления рубля являются "зависшие" рупии. "Россия поставила в Индию нефти и нефтепродуктов в первом полугодии на $30 млрд, а наш импорт из Индии оценивается примерно в $6-7 млрд в год. Нам нечего покупать в Индии, но мы не можем эти рупии вернуть, поскольку рупия - неконвертируемая валюта. $30 млрд за полгода - больше, чем все положительное сальдо текущего счета", - написал Задорнов в колонке для РБК.

Зампред Банка России Алексей Заботкин, в свою очередь, заявил журналистам, что объемы рупий, которые находятся на счетах российских экспортеров в Индии, имеют другой порядок, чем эти оценки.

Цены на нефть перешли к повышению вечером в среду, котировки приближаются к достигнутым накануне максимумам с ноября прошлого года.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 МСК в среду составляет $90,28 за баррель, что на 0,27% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялась к этому времени на 0,58%, до $87,19 за баррель.

Во вторник стало известно, что Саудовская Аравия продлит добровольное сокращение добычи нефти в 1 млн баррелей в сутки до конца 2023 года. Кроме того, вице-премьер РФ Александр Новак сообщил журналистам, что Россия продлит добровольное сокращение поставок нефти на мировые рынки до конца текущего года (на 300 тыс. б/с).

Такие меры потребуют повышения прогнозов цен на нефть, полагают эксперты Goldman Sachs. По их мнению, цена нефти Brent в декабре 2023 года может быть на $2 выше нынешнего прогноза инвестбанка, составляющего $86 за баррель, если поставки саудовской нефти на мировой рынок в четвертом квартале будут на 500 тыс. б/с ниже, чем предполагали в Goldman.

При этом в соответствии с "бычьим" сценарием, предполагающим, что ОПЕК+ сохранит согласованные ограничения добычи до конца 2024 года, а Саудовская Аравия будет очень постепенно возвращать производство нефти к 10 млн б/с, прогноз Goldman для цены Brent на декабрь 2024 года в $93 за баррель может увеличиться на $14 за баррель.

В Goldman, однако, не считают "бычий" сценарий базовым.

Как рассказал "Интерфаксу" аналитик компании "КСП Капитал УА" Михаил Беспалов, российская валюта на торгах в среду подешевела как к доллару, так и к евро. "Сегодняшняя новость об увеличении продаж валюты со стороны ЦБ с 14 по 22 сентября до 21,4 млрд рублей в день не способствовала стабилизации курса, и после некоторого укрепления рубля в утренние часы к вечеру курс доллара снова перешагнул отметку в 98 руб., обновил утренние максимумы. Цена на нефть, которая росла во вторник на фоне продления мер по ограничению поставок от РФ и Саудовской Аравии, а в среду находилась ниже $90 за баррель, пока также не способствует укреплению российской валюты. На фоне ослабления рубля, роста инфляции и проинфляционных рисков повышение ключевой ставки на заседании 15 сентября почти не вызывает сомнений, а в случае отсутствия стабилизации курса шаг повышения может достигнуть 1 процентного пункта, несмотря на внеплановое увеличение ставки в августе", - полагает Беспалов.

"Российская валюта по итогам основной торговой сессии снизилась. Рубль завершил торги по отношению к доллару в районе 98 руб. Как показала практика, предыдущее повышение процентной ставки пока незначительно повлияло на динамику рубля. Однако снизились темпы его ослабления. На этом фоне ЦБ сегодня объявил о новых мерах поддержки национальной валюты. Регулятор принял решение резко увеличить продажи валюты в период с 14 по 22 сентября - до 21,4 млрд руб. в день. Кроме того, не исключено дальнейшее повышение процентной ставки уже на следующей неделе. Судя по динамике индекса гособлигаций RGBI, инвесторы ожидают, что ставка может быть повышения более чем на 1 процентный пункт", - отмечает руководитель отдела альтернативных инвестиций УК "Первая" Евгений Линчик.

На основе данных Московской биржи о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 МСК до 15:30 МСК, ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 7 сентября на 30,56 копейки, до 97,8439 руб./$1, и увеличил курс евро на 17,46 копейки, до 105,0789 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи в среду вырос на 28,87 копейки по отношению ко вторнику и составил 97,8327 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК вырос на 29,61 копейки и составил 97,8671 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $1 млрд 505,518 млн, из которых $431,334 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 млрд 074,184 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" вырос на 14,44 копейки, до 105,0611 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" поднялся на 16,57 копейки, до 105,0722 руб./EUR1. Объем торгов евро составил EUR502,984 млн, из которых EUR79,78 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR423,204 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки межбанковского кредитного рынка повысились в среду относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам Банка России, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 5 сентября поднялась на 2 базисных пункта - до 11,96% годовых. Срочная версия RUONIA на 1 месяц выросла относительно вторника на 12 базисных пунктов - до 10,89% годовых, на 3 месяца - повысилась на 5 базисных пунктов, до 8,81% годовых, на 6 месяцев - увеличилась на 2 базисных пункта, до 8,13% годовых.


Опубликовано: /Финмаркет/
 


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