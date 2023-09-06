Цены евробондов РФ продемонстрировали в среду смешанную динамику, несмотря на снижение UST

Москва. 6 сентября. Котировки российских суверенных еврооблигаций продемонстрировали в среду смешанную динамику, несмотря на продолжившееся снижение цен американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для некоторых выпусков евробондов РФ немного сузились, а для ряда бумаг - расширились.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году не изменились в цене, которая, как и днем ранее, составила 67,06% от номинала (доходность - 9,59% годовых). Бумаги с погашением в 2042 году также не продемонстрировали яркой динамики - их котировки снизились за день всего на 1 базисный пункт - до 68,06% от номинала (доходность не изменилась и составила 9,2% годовых; спред к US Treasuries аналогичной дюрации также остался на уровне предыдущего дня). Вместе с тем цена самого "длинного" выпуска евробондов РФ с погашением в 2047 году выросла по отношению к предыдущему дню на 13 базисных пунктов, составив 34,9% от номинала (его доходность снизилась на 4 базисных пункта, до 15,28% годовых).

Евробонды РФ с погашением в 2026 году подешевели за день на 8 базисных пунктов - до 55,37% от номинала (их доходность выросла на 10 базисных пунктов - до 29,08% годовых). Бумаги с погашением в 2027 году снизились в цене на 38 базисных пунктов - до 52,66% от номинала (доходность выросла на 25 базисных пунктов и составила 23,24% годовых), а евробонды РФ с погашением в 2029 году подешевели за день на 62 базисных пункта - до 50,88% от номинала (их доходность выросла на 29 базисных пунктов, составив 19,08% годовых).

Самый "короткий" выпуск евробондов РФ с погашением в 2023 году подешевел на 10 базисных пунктов - до 92,55% от номинала (его доходность выросла до 362% годовых). Стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году снизилась за день на 8 базисных пунктов, составив 65,79% от номинала.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", ситуация в секторе российских еврооблигаций 6 сентября была относительно спокойной, инвесторы не предпринимали активных действий на фоне существующих ограничений на движение капитала в пользу нерезидентов. Последний фактор ограничивает влияние динамики американских гособлигаций на ситуацию в секторе отечественных евробондов как в негативную, так и в позитивную сторону. При этом котировки US Treasuries демонстрируют в среду умеренное снижение второй день подряд на фоне усилившихся опасений относительно сохранения Федрезервом США достаточно "жесткой" денежно-кредитной политики в течение более длительного периода из-за недавнего скачка цен на нефть.

Нефть эталонных марок накануне подорожала до максимумов с ноября прошлого года на планах Саудовской Аравии и России продлить добровольное сокращение добычи до конца 2023 года. Это снизило "аппетит к риску" на большинстве финансовых рынков, а доходность 10-летних гособлигаций США вплотную подобралась к достигнутым ранее многолетним максимумам.

Участники рынка также ждут публикации регионального экономического обзора Федеральной резервной системы (ФРС) Beige Book в среду и новых данных по рынку труда США в четверг.

Минфин РФ рассчитывает начать замещение суверенных евробондов России в IV квартале этого года, сообщил директор департамента госдолга и государственных финактивов министерства Денис Мамонов. "Да, действительно, такие планы есть. Мы внесли необходимые поправки в Бюджетный кодекс летом. Сейчас у нас на выходе правительственные решения. Надеюсь, что правительство нас поддержит в этом начинании, соответственно, наверное, где-то в четвертом квартале будем структурировать сделку", - сказал он журналистам в кулуарах конференции "Capital Markets. Россия".

Мамонов напомнил, что рынок евробондов представлен двумя сегментами - это бумаги с хранением глобальных сертификатов в иностранной инфраструктуре (они имеют ISIN XS) и бумаги с хранением в НРД (они выпущены после 2014 года и имеют ISIN RU). Глава департамента Минфина отметил, что в первую очередь к замещению будут рассматриваться еврооблигации с кодом XS.

Как только будет сформирована структура сделки, оценен инвесторский спрос, Минфин перейдет к действиям, сказал он. "Очень важно понимать, что это не замещение евробондов на ОФЗ. Это замещение евробондов на такую же бумагу, с такой же структурой, с привязкой к иностранной валюте, но со всеми расчетами в рублях. Финансовые параметры бумаги останутся неизменными", - подчеркнул глава департамента Минфина.