"Финам" повысил рейтинг акций МТС до "покупать"

"Финам" повысил рейтинг акций "МТС" с "держать" до "покупать", сохранив целевую цену на уровне

343,4 руб. за штуку, что предполагает потенциал роста 19,9% с текущих уровней, отмечается в аналитическом материале инвесткомпании.

Полная доходность с учетом ожидаемых дивидендов - 31,2%.

"МТС" лидирует на рынке сотовой связи и входит в ведущую тройку игроков в ряде сегментов TMT-рынка, - отмечает аналитик Леонид Делицын. - Стратегия развития продуктовой экосистемы на базе телеком-бизнеса дает результат: во 2К23 выручка компании выросла на 15,5% г/г, при этом драйверами роста выступили финансовые, облачные и рекламные технологии. Хотя новая дивидендная политика не опубликована, мы ожидаем сохранения прежней. Стоимость акций прекратила снижение и стабилизировалась на привлекательном для покупки уровне".

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