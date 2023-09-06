Рубль днем повышается к доллару и евро на решении ЦБ временно увеличить объем продажи валюты более чем в 9 раз

Москва. 6 сентября. Доллар США, евро и китайский юань немного понижаются на Московской бирже в среду днем; рубль подрастает к бивалютной корзине на фоне заявления Банка России об увеличении более чем в 9 раз в период с 14 по 22 сентября объема продажи валюты в рамках зеркалирования операций, связанных с инвестированием средств Фонда национального благосостояния (ФНБ).

Курс доллара США составил 97,7 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 20,5 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Ранее доллар поднимался выше 98 руб. впервые с 15 августа. Евро к этому времени стоил 104,83 руб./EUR1, подешевев на 8 копеек. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 14,88 копейки - до 100,98 руб. Курс китайского юаня ослаб на 2,2 копейки - до 13,36 руб.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль немного повышается к основным валютам в ходе дневных торгов на решении Банка России увеличить объем продажи валюты в рамках зеркалирования операций, связанных с инвестированием средств ФНБ. С 14 по 22 сентября 2023 года регулятор продаст на рынке валюту объемом 150 млрд рублей, ежедневный объем продаж вырастет до 21,4 млрд рублей против 2,3 млрд рублей ранее, говорится в сообщении ЦБ.

Корректировку дневного объема операций Банк России объяснил погашением 16 сентября 2023 года валютного выпуска еврооблигаций РФ. Объем этого выпуска составляет $3 млрд. Выплаты держателям еврооблигаций в соответствии с указом президента РФ будут осуществляться Минфином в рублях. В связи с этим часть держателей евробондов после их погашения может предъявить дополнительный спрос на иностранную валюту, отмечает ЦБ.

"В этих условиях решение о перераспределении продаж иностранной валюты в рамках операций по зеркалированию сделок, связанных с инвестированием средств ФНБ, будет способствовать удовлетворению возможного дополнительного спроса на иностранную валюту и снижению волатильности на валютном рынке в этот период", - подчеркнул Банк России.

Оставшийся объем иностранной валюты, подлежащий продаже в рамках инвестирования средств ФНБ в первом полугодии 2023 года, будет равномерно реализован в период с 25 сентября 2023 года по 31 января 2024 года.

ЦБ ранее сообщил, что с 10 августа и до конца 2023 года не будет осуществлять операции с иностранной валютой на внутреннем рынке в рамках зеркалирования регулярных операций Минфина, связанных с реализацией бюджетного правила. Проводить операции по продаже валюты в рамках использования средств Фонда национального благосостояния регулятор продолжит.

Минфин в августе впервые с февраля прошлого года перешел к покупкам иностранной валюты/золота в рамках бюджетного правила. Так, с 7 сентября по 5 октября ведомство планирует направить на покупку иностранной валюты/золота в рамках бюджетного правила средства объемом 276,16 млрд рублей, ежедневный объем покупок составит эквивалент 13,15 млрд рублей. С 7 августа по 6 сентября ежедневный объем покупок составлял 1,8 млрд рублей (общий объем - 40,5 млрд рублей).

"ЦБ РФ резко увеличит на одну неделю ежедневный объем продажи валюты. (. . .) На наш взгляд, краткосрочное увеличение продаж валюты способно предотвратить ослабление курса рубля во время погашения еврооблигаций. Такая реакция рубля возможна, поскольку участники рынка (то есть банки) вынуждены закрывать открытые валютные позиции в связи с погашением обязательств в валюте, отличной от валюты выпуска. Новость представляется позитивной для курса рубля на краткосрочном горизонте", - отмечают аналитики инвестбанка "Синара".

"В ходе торгов среды доллар умеренно снижается, что выглядит естественной реакцией спекулятивных участников рынка на неплохое движение предыдущего дня, а также на сообщения о решении Банка России резко увеличить продажи валюты в период с 14 по 22 сентября, до 21,4 млрд руб. в день. Несмотря на локальный характер этой меры, ожидания расширения предложения валюты, достаточного, на наш взгляд, чтобы прервать тренд на "ползучее" ослабление рубля, будут способствовать курсу доллара вернуться в район 97 руб. Целевым диапазоном колебаний американской валюты в течение дня видится 96,7-97,7 руб.", - полагает руководитель направления "Анализ отраслей и финансовых рынков" Промсвязьбанка Евгений Локтюхов.

Тема остатков на счетах российских экспортеров в рупиях затрагивалась на встрече глав МИД России и Индии в Джакарте, Индия прилагает усилия для решения этого вопроса, заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко.

"Тема затрагивалась в ходе переговоров. Наши индийские друзья знают о проблеме и прилагают усилия, чтобы ее решить к взаимному удовлетворению", - сказал Руденко журналистам.

Министры иностранных дел России и Индии Сергей Лавров и Субраманьям Джайшанкар провели встречу на полях Восточноазиатского саммита в Джакарте в среду.

Ранее экс-глава банка "Открытие" и бывший министр финансов Михаил Задорнов заявил, что еще одной неочевидной причиной наблюдаемого ослабления рубля являются "зависшие" рупии. "Россия поставила в Индию нефти и нефтепродуктов в первом полугодии на $30 млрд, а наш импорт из Индии оценивается примерно в $6-7 млрд в год. Нам нечего покупать в Индии, но мы не можем эти рупии вернуть, поскольку рупия - неконвертируемая валюта. $30 млрд за полгода - больше, чем все положительное сальдо текущего счета", - написал Задорнов в колонке для РБК.

Зампред Банка России Алексей Заботкин, в свою очередь, заявил журналистам, что объемы рупий, которые находятся на счетах российских экспортеров в Индии, имеют другой порядок, чем эти оценки.

Цены на нефть усилили снижение днем в среду, продолжая отдаляться от установленных накануне максимальных значений с ноября прошлого года.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 МСК в среду составляет $89,53 за баррель, что на 0,56% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустилась к этому времени на 0,4%, до $86,34 за баррель.

Во вторник стало известно, что Саудовская Аравия продлит добровольное сокращение добычи нефти в 1 млн баррелей в сутки до конца 2023 года. Кроме того, вице-премьер РФ Александр Новак сообщил журналистам, что Россия продлит добровольное сокращение поставок нефти на мировые рынки до конца текущего года (на 300 тыс. б/с).

Такие меры потребуют повышения прогнозов цен на нефть, полагают эксперты Goldman Sachs. По их мнению, цена нефти Brent в декабре 2023 года может быть на $2 выше нынешнего прогноза инвестбанка, составляющего $86 за баррель, если поставки саудовской нефти на мировой рынок в четвертом квартале будут на 500 тыс. б/с ниже, чем предполагали в Goldman.

При этом в соответствии с "бычьим" сценарием, предполагающим, что ОПЕК+ сохранит согласованные ограничения добычи до конца 2024 года, а Саудовская Аравия будет очень постепенно возвращать производство нефти к 10 млн б/с, прогноз Goldman для цены Brent на декабрь 2024 года в $93 за баррель может увеличиться на $14 за баррель.

В Goldman, однако, не считают "бычий" сценарий базовым.