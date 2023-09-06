Предпочтение среди банков КНР по-прежнему акциям China Construction Bank - "Финам"

Предпочтение в банковском секторе Китая по-прежнему стоит отдать акциям China Construction Bank, считают аналитики "Финама"

"Выручка банка в 1П23 уменьшилась на 0,7% г/г (до 388,2 млрд юаней), однако чистая прибыль повысилась на 3,4% (до 167,3 млрд юаней). Рентабельность капитала (ROE) на уровне 12% немного превышает среднее значение по сектору. Качество активов эмитента остается стабильным с долей NPLs в кредитном портфеле на уровне 1,37%, норматив достаточности капитала CET1 равен 12,9% и находится на вполне комфортном уровне. Бумаги банка выглядит недорогими по мультипликаторам, а также обладают высокой дивидендной доходностью (порядка 10% NTM). Наш рейтинг по его акциям класса H - "покупать" с прогнозной стоимостью 6,27 гонконгского доллара (HKD) за штуку, что предполагает потенциал роста 46,2% от текущего уровня", - указывают эксперты инвесткомпании в обзоре.

China Construction Bank - один из крупнейших банков Китая и мира по величине активов, входит в "Большую четверку" ведущих госбанков страны.

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