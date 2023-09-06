Инвестбанк "Синара" сохраняет рейтинг "держать" для акций Tesla

"Инвестиционный банк Синара" сохраняет рейтинг "держать" для акций Tesla, сообщается в обзоре аналитика Ирины Фомкиной.

"Недавно в КНР вышли данные о продажах автомобилей в августе, повлиявшие на бумаги сразу нескольких производителей. Так, акции Tesla прибавили во вторник в цене 4,7% (в последний месяц лета компания увеличила поставки на 31% м/м после снижения на 31% м/м месяцем ранее). Более того, ей удалось опередить по темпам роста конкурентов, суммарно нарастивших продажи всего на 6,6% м/м. Мы расцениваем новость как позитивную для котировок бумаг эмитента, но считаем, что снижение цен на Model 3 и Model Y негативно отразится на рентабельности", - указывает эксперт.

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