ЦБР может повысить ставку до 13-15% на сентябрьском заседании - Freedom Finance Global

ЦБ РФ в контексте продолжающегося падения рубля может вновь повысить ключевую ставку до 13-15% годовых на сентябрьском заседании, полагает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

"ЦБ РФ сообщил об ускорении временного "зеркалирования" валютных операций в период 14-22 сентября, - отмечает эксперт. - По сообщению регулятора, в указанный период будет продано валюты на бирже на сумму в 21,4 млрд руб. в день вместо запланированных ранее 2,3 млрд руб. в день, то есть в десять раз больше, чем было намечено по плану. Данное решение было принято в связи с новым витком ослабления рубля. Однако, скорее всего, обновление долларом, евро и юанем двухнедельных максимумов, произошедшее 5 сентября, могло быть связано ещё и с такими факторами, как рост импорта, ожидания послаблений для нерезидентов по выводу валюты из России, а также с нефтегазовыми доходами, которые всё ещё остаются ниже прошлогоднего уровня".

ЦБ РФ в контексте продолжающегося падения рубля может на сентябрьском заседании вновь повысить ключевую ставку до 13-15% годовых, считает Мильчакова. Однако аналитик допускает, что, если предлагаемые меры по ускорению "зеркалирования" валютных операций обеспечат быстрое влияние на укрепление рубля, возможно, после сентябрьского повышения дальнейших повышений ключевой ставки не будет.

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