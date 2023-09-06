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06 сентября 2023 года 13:35
"Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Яндекса с целью 3130 руб
"Велес Капитал" подтверждает долгосрочную рекомендацию "покупать" для акций "Яндекса" с целью 3130 руб. за штуку, отмечается в комментарии аналитика инвесткомпании Артема Михайлина. "Один из основных моментов для компании сейчас - это реорганизация, которая должна завершиться до конца года. Следим за данным процессом и ожидаем объявления финальных условий. С точки зрения результатов Яндекс продемонстрировал очень сильные показатели в первом полугодии. Во второй половине года база сравнения будет более высокой, так что темпы роста, вероятно, замедлятся, но мы все равно ожидаем от компании позитивных итогов и опережения прогнозов", - пишет эксперт. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ЯНДЕКС-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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