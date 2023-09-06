"Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Яндекса с целью 3130 руб

"Велес Капитал" подтверждает долгосрочную рекомендацию "покупать" для акций "Яндекса" с целью 3130 руб. за штуку, отмечается в комментарии аналитика инвесткомпании Артема Михайлина.

"Один из основных моментов для компании сейчас - это реорганизация, которая должна завершиться до конца года. Следим за данным процессом и ожидаем объявления финальных условий. С точки зрения результатов Яндекс продемонстрировал очень сильные показатели в первом полугодии. Во второй половине года база сравнения будет более высокой, так что темпы роста, вероятно, замедлятся, но мы все равно ожидаем от компании позитивных итогов и опережения прогнозов", - пишет эксперт.

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