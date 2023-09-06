"Тинькофф Инвестиции" повысили целевую цену бумаг РусАгро до 1500 руб

"Тинькофф Инвестиции" повысили целевую цену расписок "РусАгро" до 1500 руб. за бумагу, сохранив рекомендацию на уровне "покупать", сообщается в комментарии аналитика Маргариты Яковлевой.

Эксперт указывает на ряд позитивных для компании факторов:

- Иностранные инвесторы продолжают уходить с российского рынка. Это создает потенциал для сделок по приобретению долей в агропромышленных компаниях, в которых был задействован иностранный капитал. Вполне возможно, что "РусАгро" может заключить новые сделки или расширить текущие мощности бизнеса.

- Цены на агропродукцию постепенно восстанавливаются. Такая динамика цен в совокупности с увеличением мощности производства должна оказать позитивное влияние на рост выручки "РусАгро" в третьем квартале.

- Ожидаемая смена юрисдикции позволит компании вернуться к выплатам дивидендов. Согласно дивидендной политике, "РусАгро" направляет на дивиденды не менее 50% чистой прибыли. Таким образом, за I полугодие 2023 года дивиденды могли составить минимум 49 руб./расписку, а доходность такой выплаты - около 4%.

- Акции компании все еще недооценены, учитывая прогнозы прибыли.

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