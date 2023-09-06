Цена нефти может подняться в диапазон $95-98/барр. до конца текущего года - "Финам"

Цена нефти может подняться в диапазон $95-98/ за баррель Brent до конца текущего года, полагает ведущий аналитик "Финам" Александр Потавин.

"Котировки нефти Brent на этой неделе достигали отметки $91/барр. - это самый высокий уровень с середины ноября прошлого года, - констатирует эксперт. - Новая волна роста цен на "черное золото" во вторник была вызвана беспокойством инвесторов ростом дефицита нефти после того, как Саудовская Аравия и Россия решили продлили добровольное сокращение поставок до конца года. Чтобы подтвердить переход цен на более высокий торговый уровень, было бы правильным увидеть возврат котировок к пробитому сопротивлению. Если уровень $87/барр. станет поддержкой, "быкам" можно развивать новую волну роста цен в район $98/барр. Можно ожидать, что до конца этого года цены могут подняться в диапазон $95-98/барр.".

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