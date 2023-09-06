"БКС МИ" повысил прогнозную цену акций ПИК до 1200 руб

"БКС Мир инвестиций ("БКС МИ") повысил прогнозную стоимость акций "ГК ПИК" с 1000 до 1200 рублей за штуку с учетом улучшения прогнозов после возобновления раскрытия отчетности эмитента в конце августа 2023 года, сообщается в обзоре аналитиков.

Рекомендация "покупать" для указанных бумаг была подтверждена экспертами.

"Эмитент сохраняет сильные позиции в сегменте масс-маркета, который получает ощутимую поддержку благодаря программам субсидирования ипотечного кредитования в условиях роста процентных ставок после повышения ключевой ставки ЦБ РФ. Значительный земельный банк "ПИК" поддержит продажи в дальнейшем. Мы также считаем, что консолидация рынка будет позитивной, учитывая сильные позиции компании на рынке и ее финансовый профиль", - указывают аналитики "БКС МИ".

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