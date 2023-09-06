Альфа-банк сохраняет прогноз подъема ставки ЦБР на 50 б.п. в сентябре

ЦБ РФ, скорее всего, повысит ключевую ставку еще на 50 б.п. на заседании 15 сентября, полагают аналитики Альфа-банка.

"Глава Комитета по финансовому рынку Госдумы Анатолий Аксаков указал на то, что ЦБ РФ может повысить ключевую процентную ставку в случае ослабления курса рубля до 100 руб./$1. Мы рассматриваем его заявление как вербальную интервенцию накануне заседания по ставке 15 сентября, направленную на то, чтобы сообщить о возможном повышении ставки на ближайшем заседании, так как рынок настроен слишком оптимистично. Таким образом, это заявление соответствует нашим ожиданиям в отношении повышения ключевой процентной ставки на 50 б.п. на заседании 15 сентября", - пишет главный экономист банка Наталья Орлова.

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