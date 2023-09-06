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06 сентября 2023 года 11:37

Рынок акций РФ утром просел ниже 3250п по индексу Мосбиржи на внешнем негативе и укреплении рубля

Москва. 6 сентября. Рынок акций РФ утром в среду продолжил коррекцию вниз вслед за мировыми фондовыми площадками и откатом нефти после скачка накануне (Brent вернулась ниже $90 за баррель). Индекс Мосбиржи опустился ниже 3250 пунктов на фоне укрепившегося рубля на новостях от ЦБ РФ, сдерживают откат выросшие бумаги "Газпрома".

К 11:05 МСК индекс Мосбиржи составил 3248,84 пункта (-0,5%), индекс РТС - 1047,58 пункта (-0,3%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже снизились в пределах 1,9%.

Доллар просел до 97,7 рубля (-0,2 рубля), на старте утренней сессии курс поднимался до 98,34 руб./$1.

Банк России с 14 по 22 сентября равномерно продаст на рынке валюту общим объемом 150 млрд руб., ежедневный объем операций составит 21,4 млрд руб. вместо 2,3 млрд руб., сообщил в среду регулятор.

ЦБ РФ также временно ускорит проведение операций на валютном рынке в рамках инвестирования средств ФНБ. Оставшийся объем валюты в рамках инвестирования ФНБ будет равномерно реализован с 25 сентября 2023г по 31 января 2024г.

Подешевели расписки TCS Group (MOEX: TCSG) (-1,9%), акции "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-1,8%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-1,8%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-1,8%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-1,6%), расписки OZON (MOEX: OZON) (-1,4%), бумаги АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-1,3%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-1,2%), "ОК "Русал" (MOEX: RUAL) (-1,2%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL)(-1,1%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-1,1%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-1% и -0,8% "префы"), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-1%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,9%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,9% и -0,8% "префы"), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,6%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,6%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,6%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,5%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,4%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,3%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,2%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (-0,1%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,1%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,1%).

Подорожали акции "Газпрома" (+1,7%).

По словам ведущего аналитика по глобальным исследованиям компании "Открытие Инвестиции" Андрея Кочеткова, нефть Brent накануне превысила $90 за баррель на решениях Саудовской Аравии и РФ по продлению ограничения добычи до конца 2023 года. В Китае призывают к дальнейшим смягчениям на рынке недвижимости. В США готовятся к первичному размещению акций разработчика чипов ARM. В целом внешний фон в среду не столь печальный, как накануне. Поэтому можно ждать от российского рынка попыток консолидации с оглядкой на динамику нефтяных котировок.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, рубль в среду немного укрепился на фоне новостей от ЦБ РФ: накануне регулятор в очередной раз подчеркнул готовность повысить процентную ставку, а в среду заявил о намерении ускорить проведение операций на валютном рынке в рамках инвестирования средств ФНБ и с 14 по 22 сентября равномерно продать валюту в общем объеме 150 млрд руб.

Индекс Мосбиржи корректируется вниз из-за отсутствия поводов для масштабного роста и фиксации прибыли игроками по ряду эмитентов с одновременным сохранением спроса на акции, прежде всего, нефтегазовых экспортеров. В середине недели инвесторы в РФ, скорее всего, будут ориентироваться главным образом на внешние сигналы и, в частности, на способность цен на нефть возобновить восходящее движение после тестирования накануне отметки $91 за баррель Brent, полагает аналитик.

Аналитики "БКС Мир инвестиций" также считают, что акции нефтяных компаний должны поддержать индексы. Однако без поддержки других секторов, например, банковского и металлургического, продемонстрировать серьезный рост у индекса МосБиржи не получится. Несмотря на локальную коррекцию рынка цель по индексу МосБиржи сохраняется на уровне 3300 пунктов. В случае развития коррекции первым уровнем поддержки выступит предыдущий локальный максимум (район 3220 пунктов - прим.ИФ). На американском рынке индекс S&P 500 продолжит борьбу с уровнем сопротивления 4500 пунктов, но в среду серьезных новостей не ожидается, отмечают эксперты "БКС МИ".

В США во вторник индексы акций снизились на 0,1-0,6% на слабых данных о деловой активности в Китае и еврозоне.

Как сообщила Caixin Media, индекс менеджеров по закупкам (PMI) в секторе услуг КНР в августе упал до 51,8 пункта с 54,1 пункта в июле, обновив минимум с начала года. Консенсус-прогноз, который приводит Trading Economics, предусматривал более умеренное снижение, до 53,6 пункта.

В еврозоне PMI в сфере услуг снизился до 47,9 пункта с 50,9 пункта в июле. Индикатор опустился ниже отметки в 50 пунктов, отделяющей рост активности от снижения, впервые в текущем году. Сводный PMI в валютном блоке понизился до 46,7 пункта с 48,6 пункта, обновив минимум с ноября 2020 года.

Между тем член совета управляющих Федеральной резервной системы (ФРС) Кристофер Уоллер заявил, что руководство регулятора может позволить себе действовать осторожно в плане дальнейшей корректировки денежно-кредитной политики, поскольку статданные говорят о продолжающемся замедлении инфляции в США.

Следующее заседание Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) пройдет 19-20 сентября. Трейдеры уверены в ее сохранении на текущем уровне - 5,25-5,5% годовых на предстоящем заседании.

В среду на рынках Азии также преобладала негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 подрос на 0,6%, австралийский ASX Australia снизился на 0,7%, южнокорейский Kospi - на 0,7%, китайский индекс Shanghai Composite подрос на 0,1%, гонконгский Hang Seng потерял 0,04%), "минусуют" Европа (индексы DAX, FTSE, CAC 40 просели на 0,5-0,6%) и американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы теряют 0,2-0,4%).

Объем заказов промышленных предприятий Германии в июле снизился на 11,7% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщило министерство экономики. Консенсус-прогноз аналитиков, который приводит Trading Economics, предусматривал снижение на 4%.

На нефтяном рынке утром в среду цены корректируются вниз после ралли накануне до максимумов с ноября на информации о планах Саудовской Аравии продлить добровольное сокращение добычи до конца 2023 года.

Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent к 11:05 МСК в среду составила $89,54 за баррель (-0,5% и +1,2% накануне), октябрьская цена WTI - $86,25 за баррель (-0,5% и +1,3% во вторник).

Саудовская Аравия продлит добровольное сокращение добычи нефти в 1 млн б/с до конца 2023 года, сообщило во вторник государственное агентство королевства со ссылкой на официальный источник в министерстве энергетики.

Кроме того, вице-премьер России Александр Новак сообщил журналистам, что Россия продлит добровольное сокращение поставок нефти на мировые рынки до конца текущего года (на 300 тыс. б/с).

Во "втором эшелоне" на Мосбирже снизились акции ПАО "Лензолото" (MOEX: LNZL) (-6,8%), ПАО "Нефтекамский автозавод" (MOEX: NFAZ) (-6,1%), ПАО "Ашинский металлургический завод" (MOEX: AMEZ) (-5,7%), ПАО "Бурятзолото" (MOEX: BRZL) (-5,5%), "Самараэнерго" (MOEX: SAGO) (-5,3%), "Соллерса" (MOEX: SVAV) (-5,2%).

Выросли бумаги ПАО "Куйбышевазот" (MOEX: KAZT) (+20,7% и +16,1% "префы"), "ОГК-2" (MOEX: OGKB) (+11,5%), ПАО "Таттелеком" (MOEX: TTLK) (+9,7%), "Нижнекамскнефтехима" (MOEX: NKNC) (+9,6%), ПАО "Центр международной торговли" (MOEX: WTCM) (+6,5%), ПАО "Астраханьэнергосбыт" (MOEX: ASSB) (+6,4%), ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (MOEX: NKHP) (+6%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса Мосбиржи к 11:05 МСК составил 19 млрд рублей (из них 3,52 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 2,5 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 1,69 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа").


Опубликовано: /Финмаркет/
 


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