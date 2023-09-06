"БКС МИ" повысил прогнозную цену акций АЛРОСА до 85 руб

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") повысил прогнозную стоимость акций "АЛРОСА" с 78 до 85 рублей за штуку, сообщается в обзоре аналитиков.

Рекомендация "продавать" для указанных бумаг была при этом подтверждена экспертами из-за отрицательной избыточной доходности (минус 16%).

"Недавно компания выпустила финансовые показатели за I полугодие 2023 года по МСФО: выручка и показатель EBITDA превзошли наши прогнозы и ожидания рынка. Мы улучшили прогнозы и повысили целевую цену по акциям эмитента, но не меняем рекомендацию по бумагам (даже несмотря на то, что компания планирует возобновить выплату дивидендов согласно недавней рекомендации наблюдательного совета), - отмечают аналитики инвесткомпании. - По нашим оценкам, акции "АЛРОСА" сейчас торгуется с коэффициентом 5,8x P/E 2023e, что выше, чем у "Полюса" (5,7x) и "Норникеля" (5,2x). Считаем такую премию обоснованной, учитывая нисходящий тренд на алмазных рынках и снижение ценовых бенчмарков в секторе, а также долгосрочные риски роста, связанные с увеличением доли камней, выращенных в лабораторных условиях".

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