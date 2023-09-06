"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет рекомендацию "покупать" для акций Xiaomi и целевую цену на уровне HKD15,8 за штуку, что предполагает потенциал роста 27% от текущих рыночных уровней, сообщается в обзоре инвесткомпании.

"Xiaomi Corp отчиталась за 2К23. Выручка упала на 4,0% г/г, скорректированная чистая прибыль выросла на 147% г/г, это выше нашего прогноза на 17% за счет более высокой, чем ожидалось, валовой рентабельности трех основных направлений. С учетом высокой рентабельности направлений смартфонов, IoT и других мы повышаем прогнозы скорректированной чистой прибыли на 2023- 2024гг на 12,7% и 7,4%, до CNY 12,29 млрд и CNY 14,10 млрд соответственно", - пишут эксперты инвесткомпании.

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