Инвестбанк "Синара" подтверждает прогноз цены нефти на уровне $100/барр. до конца 2023г

"Инвестиционный банк Синара" подтверждает прогноз цены нефти марки Brent на уровне $100 за баррель на горизонте до конца текущего года, сообщается в комментарии директора аналитического департамента Кирилла Таченникова.

"Саудовская Аравия и Россия продлили до конца 2023 года добровольные ограничения на объем продажи нефти. Мировые товарные запасы нефти последние несколько недель заметно сокращаются, распродаже способствует пополнение стратегического резерва США. Снижение добычи вкупе с ожидаемым ростом мирового спроса до 103 мбс во 2П23 на фоне восстановления авиасообщения и стимулирования экономики Китая увеличат дефицит нефти. Впервые в 2023 году цена на марку нефти Brent превысила $90 за баррель, и мы ожидаем дальнейшее сокращение дисконта нефти марки Urals к бенчмарку. Для российских компаний ценовой фактор выглядит более значимым, чем снижение объемов продаж, поэтому новость оцениваем как позитивную и подтверждаем прогноз цены нефти марки Brent на уровне $100 за баррель до конца 2023 года", - пишет эксперт.

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